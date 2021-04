Silvia Pinal prévoit de retourner au théâtre après avoir été vaccinée contre Covid

Doña Silvia Pinal a déjà été immunisée avec la deuxième dose contre Covid-19 à Tlalmanalco, État du Mexique, elle était donc plus calme et plus en sécurité pour aller travailler. L’actrice se sent également sereine car sa fille Alejandra Guzmán a déjà été testée négative pour le virus qui l’a maintenue isolée de sa famille pour éviter d’infecter sa mère en particulier.

À son arrivée à son domicile de Pedregal à Mexico à bord d’un camion, il a déclaré qu’il se sentait bien et n’avait aucune réaction au vaccin. « C’est ma deuxième vaccination, je pars déjà, je vais très bien et ce n’est pas que j’y suis allé, on voyait des choses d’autres commerces, c’est pour ça que j’y étais, mais rien de plus », a-t-il déclaré à JDS.

Il a précisé qu’il l’avait fait dans l’État du Mexique par hasard, grâce au fait qu’il passait en revue certains problèmes de travail, «et à partir de là, ils m’ont mis dans le vaccin», a-t-il souri.

Concernant Alejandra Guzmán, il a ajouté qu’il lui avait rendu visite à son domicile. « Hier, elle est venue, elle était avec moi pendant un petit moment, mais ensuite elle marche mal d’un endroit à l’autre et moi aussi »

Après l’approche de dépassement que sa petite-fille Frida Sofía a eue avec Alejandra Guzmán par le biais d’un appel téléphonique à l’émission de télévision Despierta América aux États-Unis, avec laquelle la représentante de la bascule n’était pas d’accord, Silvia Pinal s’est dit heureuse, Plus parce que ils ont tous deux parlé quand Alejandra a continué à guérir du coronavirus.

« S’il y a des pas agréables, comme c’est bon, c’est normal que ce soit sa mère, ils sont mère et fille et si (le manager d’Alejandra) n’a pas aimé ça, quel dommage », a-t-elle dit en riant, même si elle n’a pas été capable de parler avec sa petite-fille qui vit à Miami « Je n’ai pas parlé ces derniers temps, je ne sais même pas où il est. »

Et maintenant que la deuxième saison de la biosérie Luis Miguel, père de son arrière-petite-fille Michelle Salas, est sur le point de sortir, il a souligné qu’il a toujours admiré le chanteur. «C’est un garçon qui a une voix que Dieu lui a donnée et qu’il la bénisse, hé, il chante belle, il a une belle voix, quand il s’habille avec un tailcoat il est magnifique. J’aime vraiment ce garçon. Je l’ai rencontré en passant lors d’une soirée, il est très respectueux mais jusque-là ».

Et maintenant que le protagoniste de Viridiana est déjà immunisé, elle a rapporté qu’elle avait déjà un projet théâtral en tête, retourner sur scène et demanderait à sa famille de l’aider pour pouvoir la monter le plus tôt possible et continuer à travailler à 89 ans. l’âge, il l’aime tellement.