Silvia Pinal quittera la zone COVID-19 mais continuera dans une zone intensive – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’actrice mexicaine Silvia Pinal quittera la zone COVID-19 de l’hôpital où elle est admise, mais restera dans l’unité de soins intensifs, a rapporté lundi sa fille, également l’actrice Sylvia Pasquel.

« Si le conseil d’épidémiologie considère que ma mère est déjà en phase terminale, sans symptômes, et que son oxygénation, son rythme cardiaque et sa pression sont parfaitement corrects, il peut envisager la possibilité de la transférer en soins intensifs, mais déjà dans une zone qui n’est pas COVID », a déclaré Pasquel au programme Hoy.

Pinal, une icône du cinéma et de la télévision, est entré mercredi dernier dans un hôpital privé de Mexico en raison de complications cardiaques et de COVID-19 qu’il aurait contracté lors d’un événement ce week-end, selon sa fille, la chanteuse Alejandra Guzmán.

Depuis lors, la santé de l’artiste, né à Sonora en 1931, a évolué favorablement, a déclaré Pasquel dans une interview accordée à l’émission matinale de Televisa.

« Il y a peu de temps, nous faisions un Zoom avec elle, toute la famille. Est bien. Tous ses signes vitaux sont parfaits, son oxygénation est parfaite, il n’a aucun symptôme d’aucune sorte, pas de fièvre ou quoi que ce soit. Il est 100 pour cent asymptomatique. La seule chose, c’est sa toux, qui a une petite toux », a-t-il expliqué.

La maladie de Pinal a secoué le public mexicain car il est considéré comme la « dernière diva » du cinéma national, grâce à ses personnages célèbres et une carrière qui remonte à 1949.

L’actrice mexicaine a acquis une renommée internationale avec le réalisateur espagnol Luis Buñuel, qui l’a incorporée dans des films tels que « Viridiana » (1961), « L’ange exterminateur » (1962) et « Simon du désert » (1965).

L’artiste s’est également fait remarquer pour son rôle à la télévision, où elle a animé l’émission emblématique « Femme, cas réels » pendant plus de 20 ans depuis 1985.

« Je vous remercie du fond du cœur, vos prières, vos commentaires, vos paroles. Et oui, ma maman, Dieu bénisse, elle va très bien. Et je vous remercie pour toute votre attention », a déclaré Pasquel avant les démonstrations d’affection du public.

Le cas Pinal survient alors que le Mexique fait face à l’arrivée de la variante omicron du coronavirus dans le pays, qui cumule plus de 3,9 millions de cas et près de 300 000 décès, le quatrième chiffre le plus élevé au monde.