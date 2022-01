Silvia Pinal, dévoile la maladie incurable dont elle souffre | Instagram

Après des années de rumeurs et accessoirement, Alejandra Guzmán a révélé que Doña Silvia Pinal souffre d’une grave maladie incurable et évolutive, quelque chose que les médias soupçonnaient déjà : la démence.

La Guzmán a été approchée par les médias pour donner son point de vue sur le départ de Silvia Veronica Pinal Hidalgo de l’hôpital, ceci pour passer la nouvelle année à la maison, à côté de sa famille mais avec toutes les précautions dues.

La chanteuse a immédiatement manifesté son bonheur d’avoir à nouveau la première actrice à la maison et a fini par confirmer par inadvertance les rumeurs de détérioration mentale du producteur également de théâtre et de télévision.

Cela peut vous intéresser : Raúl Araiza est absent de Hoy et suscite des inquiétudes, à l’hôpital ?

Alejandra Guzmán a partagé que le médecin a indiqué que la meilleure chose pour Silvia Pinal était de rentrer chez elle pour l’empêcher d’attraper quelque chose de plus fort à l’hôpital et que cela peut également l’aider dans sa démence.

Nous allons avoir 10 jours pendant lesquels elle peut infecter, nous sommes très protégés. Nous l’avons sortie de l’hôpital car c’est un danger de l’avoir là-bas, où elle pourrait attraper quelque chose de plus dangereux et c’est la décision du médecin de la ramener à la maison, ce qui lui a procuré une grande joie et l’aidera à lutter contre la démence, car parfois elle était seul à l’hôpital.

Silvia Pinal, révèle la maladie incurable dont elle souffre. Photo : Instagram.

Rappelons qu’il y a environ quatre ans, des rumeurs avaient circulé dans les médias selon lesquelles Silvia Pinal présenterait peut-être la maladie d’Alzheimer, ceci en raison de son âge avancé.

L’actrice de 90 ans a suscité des soupçons par le passé après avoir publiquement assuré qu’elle n’avait pas autorisé la bio-série de sa vie, qui a été développée par Televisa, alors que c’est elle qui l’a autorisé et était même dans la présentation du personnages qu’ils développeraient l’intrigue.

Au vu des questions, la famille a catégoriquement nié qu’il y avait un problème avec l’état mental de la première actrice ; Cependant, plus tard, elle a été vue plus loin des projets artistiques, car elle a toujours été très active.

C’est en décembre dernier que Doña Silvia Pinal Elle a été admise après avoir présenté des problèmes de tension artérielle et étant déjà à l’hôpital, elle serait testée positive pour Covid-19. La famille et les partisans de Pinal ont immédiatement partagé leur inquiétude pour l’artiste. Heureusement, au Nouvel An, le célèbre serait à nouveau à la maison.