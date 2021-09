in

Silvia Pinal revient à la télévision, à un programme ! révéler | .

Sûrement qui sait “Cas réels de femme« Soit le programme, soit les mèmes identifieront immédiatement Silvia Pinal, qui malgré ses problèmes de santé pourrait retourner au la télé.

L’actrice principale est l’une des plus grandes représentantes du cinéma d’or mexicain, elle a actuellement 89 ans et reste dans les mémoires grâce à sa participation à divers projets tant au cinéma qu’à la télévision.

Étant l’un des plus beaux visages et des plus grandes célébrités du Mexique, ce talentueux actrice Cela a commencé en 1949, il y a 72 ans, alors que je n’avais que 17 ans.

Elle est également connue pour être la mère de deux stars importantes des feuilletons mexicains et de la musique, nous parlons de Sylvia Pasquel et Alejandra Guzmán, même s’il convient de noter qu’elle a plus d’enfants.

Malgré son âge et quelques problèmes de santé, dans une interview à l’émission Hoy, il était l’acteur Jorge Ortiz de Pinedo qui a annoncé qu’une fois que son programme “Una familia de ten” aurait atteint 100 épisodes, Silvia Pinal y assisterait.

Ceci parce qu’il a assuré que le protagoniste de “L’innocent” à côté de Pedro Infante, avait accepté d’être la marraine du programme, donc elle y aurait sûrement une apparition importante.

Ce programme “Une famille de dix“Heureusement, il est resté populaire auprès des téléspectateurs, ils ont actuellement cinq saisons et bien que nous ayons trouvé de nouveaux éléments, il continue de conserver une grande partie de la distribution d’origine.

L’acteur Jorge Ortiz a assuré que l’actrice avait accepté d’être la marraine des 100 épisodes, on la verra donc sûrement apparaître sur la chaîne des stars.

Il convient de mentionner que ce 5 septembre, la cinquième saison a débuté à 19h30, mais l’apparition de Pinal ne sera qu’environ novembre lorsque les 100 épisodes seront terminés, pour le moment nous devrons attendre un peu plus longtemps.

Silvia Pinal est considérée par des millions de personnes comme l’une des femmes les plus aimées non seulement dans le monde du divertissement, grâce à sa participation au cinéma, au théâtre et à la télévision, mais aussi en raison de sa carrière et de sa longue carrière tout au long de ces années.

Une apparition de plus à la télévision est ce que j’attendais, peut-être qu’à partir de maintenant on la verra un peu plus constante dans ses apparitions à la télévision, même si elles sont petites, mais significatives.