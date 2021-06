Simao rejoint le projet Benfica

10/06/2021 à 23:50 CEST

Savoureux Simao il sera enfin le directeur des relations internationales de Benfica. La fonction de l’ancien joueur du club lisboète sera l’expansion de la marque Benfica.

Cela a été expliqué par O Jogo, qui a révélé que Simao travaillait avec ce poste au club depuis le début du mois. Il se trouve que l’ex-footballeur de clubs comme le Benfica, le Barça ou l’Atlético avait sonné pour d’autres postes de l’entité plus liés à la facette sportive.

Certaines informations datant d’il y a quelques mois à peine indiquaient qu’il reprendrait le Le service formation de Benfica . “Les pourparlers sont bien avancés. Nous verrons ce qui se passera, mais ce sera la saison prochaine”, a déclaré Simao lui-même.

Simao, dans une image de stock

| Paco Largo

Ensuite l’ex-footballeur lui-même a expliqué les raisons qui l’ont rendu enthousiasmé par ce poste à Benfica. “Le football de base est la chose la plus importante. Grâce à lui, les footballeurs sortent bien structurés et avec des références pour l’avenir. Je pense que c’est le pilier et la base pour devenir un joueur professionnel de haut niveau. Il faut tourner le focus et les guider vers le droit chemin, vers la première équipe”.

Après cette information, il a également été question de la possibilité qu’il prenne la direction sportive du Benfica, mais finalement le Portugais a trouvé sa place dans le club en tant que directeur des relations internationales.