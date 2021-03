Simao Sabrosa, ancien du Barça, sera en charge du football de base de Benfica

30 mars 2021 à 20:37 CEST

Alberto Teruel

Simao Sabrosa a toujours été un grand défenseur du football de base. À plus d’une occasion, il a déclaré que les catégories inférieures sont le pilier sur lequel la première équipe doit se tenir et maintenant, comme l’a confirmé la chaîne de télévision portugaise Sport TV, il reprendra le département d’entraînement de Benfica dès la saison prochaine « Les discussions sont bien engagées. Nous verrons ce qui se passera, mais ce sera la saison prochaine. »

Pour l’ancien joueur portugais, l’entretien de la carrière est essentiel à la fois pour la croissance des footballeurs et pour le développement de l’équipe. « Le football de base est la chose la plus importante. Grâce à lui, les footballeurs sortent bien structurés et avec des références pour l’avenir. Je crois que c’est le pilier et la base pour être un joueur professionnel de haut niveau. Il faut tourner le focus et les guider vers le bon chemin, vers la première équipe. «

Simao n’est pas le premier ancien footballeur à revenir dans un club pour occuper une place au conseil d’administration. « En ce sens, les anciens footballeurs sont des références importantes. A l’entraînement, ils savent qui est Rui Costa, aujourd’hui vice-président. Au Sporting, Hugo Viana est le directeur sportif. A Porto, il y a Vítor Baía. Je pense qu’ils ne peuvent pas être oubliés, ils doivent être rappelés et pris comme exemple « .

Un ailier au passé du Barça

Après avoir émergé au Sporting de Portugal, Simao débarque à Barcelone en 1999. A tout juste 20 ans, le jeune ailier se caractérisait par sa vitesse diabolique, sa capacité à déborder et sa profondeur. Malgré le fait d’avoir Figo, Rivaldo et Kluivert comme compétition, le Portugais n’a pas du tout été intimidé et est venu jouer 70 matchs avec le maillot du Barça.

Malgré ses caractéristiques indéniables, Simao a quitté Barcelone en 2001 pour signer à l’Atlético de Madrid. Là, il a joué six saisons, bien que la dernière d’entre elles ait été prêtée à Besiktas. Après une brève période dans le football turc, il est retourné en Liga pour défendre les couleurs de l’Espanyol.