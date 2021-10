Simeone accuse la Juventus

30/10/2021 à 19:59 CEST

La Hellas Vérone de un superlatif Giovani Simeone, deuxième meilleur buteur du championnat, a laissé la Juventus très touchée, qui est hors d’Europe et treize points de retard sur les leaders, ils n’ont pas encore joué.

HVR

JUV

Hellas Vérone

Montipo, Dawidowicz, Gunter, Casale (Ceccherini, 67′), Faraoni, Lazovic (Sutalo, 67′), Veloso, Tameze (Bessa, 75′), Barak, Simeone (Kalinic, 83′).

Juventus

Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro (Pellegrini, 82′), Cuadrado (Kulusevski 70′), Betancur (Locatelli, 58′), Arthur (Bernardeschi, 70′), Rabiot (McKennie, 58′), Dybala, Morata.

Buts

1-0, M.11, Siméone. 2-0, M.14, Siméone. 2-1, M.80, McKennie.

Arbitre

L. Marinelli. TA : Lazovic (26′), Danilo (29′), Casale (57′), Faraoni (61′), Gunter (77′), Morata (77′).

Stade

Marc’Antonio Bentegodi. 25 000 ESP.

Les deux équipes sont sorties déterminées à ouvrir le score au plus vite, avec un rythme effréné, où les attaques s’imposaient clairement aux défenses. Lazovic a su ouvrir le score avec un tir que Szczesny a sauvé brillamment, et Morata a répondu avec un tir que Montipo a pu repousser. Tout cela avant la 11e minute, quand Simeone a profité d’un rebond à l’intérieur de la zone pour ouvrir le tableau de bord.

L’attaquant argentin a montré sa grande forme non seulement avec le premier, mais aussi avec le second. Simeone a reçu un ballon à l’intérieur de la surface et l’a envoyé à l’équipe pour doubler la différence.

La Juventus, loin de s’effondrer, a voulu réagir rapidement, mais Dybala n’a pas réussi. Le « joyau » a eu les meilleures chances, mais n’a pas trouvé la porería de Montipo. Au mieux, même dois envoyer une balle à la barre transversale.

Avant la pause, Simeone a encore marqué, mais son but a été refusé par une faute précédente.

Après le redémarrage, La Juventus a cherché la cravate avec détermination. Tout ce qu’il a tenté dans le premier, bien que sans succès, s’est progressivement dilué dans le second. Dybala, le plus actif des ‘bianconeros’, Il l’a prouvé avec un tir qui a effleuré la barre transversale. Simeone a de nouveau répondu à l’occasion de visite, mais cette fois Szczesny a remporté le match.

Le match est entré dans un jeu bien plus favorable à la Hellas qu’à la Juve, avec les deux équipes sans se créer de grandes occasions. Seul Cuadrado a mis le danger sur le but de Montipo, qui a dû intervenir avec une bonne intervention sur un tir acrobatique du Colombien.

Hellas a affronté la dernière étape du match avec un bon avantage et avec un match dans lequel rien ne s’est passé, comme ils le voulaient. Tout a changé dans une action dans laquelle McKennie a réussi à combler l’écart avec une superbe photo de l’extérieur de la zone. De là, le siège a commencé.

Juventus il a touché le but de Montipo, avec Morata et Dybala ayant les meilleures chances. Sur le contrecoup, Kalinic et Barak ont ​​pu le condamner, mais au final le score n’a pas bougé, laissant la Juve à treize points de la tête.