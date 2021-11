Simeone, avec ce qui se passe pour recevoir Osasuna

17/11/2021 à 21:40 CET

Avec tous les matchs de l’équipe nationale déjà terminés, hier le compte à rebours a commencé pour le retour à la compétition nationale. Et dans le Metropolitan Wanda, ils vous attendent avec enthousiasme, car il n’y a rien de pire qu’une pause lorsque deux mauvais résultats consécutifs s’enchaînent.

La défaite à Anfield et le match nul que Valence a marqué dans la remise ont fait que l’Atlético donne beaucoup à la « noix de coco » ces jours-ci, et l’équipe rojiblanco aura l’occasion de riposter samedi prochain contre Osasuna.

Mais Simeone ne peut toujours pas s’entraîner comme il le voudrait. Avec trois jours avant le crash, De Paul, Cunha, Héctor Herrera, Correa, Giménez et Luis Suárez Ils n’étaient pas à l’entraînement d’hier car ils ont joué hors d’Europe avec leurs équipes nationales et leur retour demande plus de temps.

Oui ils sont revenus de leurs concentrations Griezmann, Savic et Carrasco, mais le coach de Buenos Aires a choisi de leur donner un jour de congé après des déplacements internationaux.