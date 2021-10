Simeone, en attendant José María Giménez

14/10/2021 à 17h35 CEST

Le central José María Giménez frappe déjà le ballon, à l’extérieur du groupe, dont Diego Simeone attend toujours de former le onze de l’Atlético de Madrid pour le match de Ligue des champions de mardi prochain avec Liverpool, dans lequel Stefan Savic ne sera pas sanctionné, et Marcos Llorente le sera.

Blessé à l’adducteur jeudi dernier avec l’équipe uruguayenne contre la Colombie, écarté pour cette raison des deux derniers duels contre l’Argentine et le Brésil de la qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022, Giménez est le doute de l’Atlético pour l’engagement européen contre l’équipe anglaise, avec cinq jours pour aller.

Ce jeudi, lors de la journée libre de l’équipe, il a sauté sur l’herbe, frappé le ballon et effectué des changements de rythme dans ses réglages à l’extérieur du groupe, toujours sans donner l’impression d’être complètement remis de la blessure musculaire, bien qu’avec le marge qui reste encore disponible pour la réunion.

Les prochaines séances détermineront s’il sera prêt pour le choc contre Liverpool, avec le besoin de l’Atlético de lui, car Stefan Savic est absent, qui est sanctionné, mais aussi blessé -il a terminé le dernier duel contre Barcelone avec une maladie musculaire-, et parce que l’idée de Simeone est de maintenir le système 5-3-2 qu’il a constamment mis en œuvre depuis l’année dernière.

Si Giménez n’est pas là, l’alternative est Geoffrey Kondogbia, comme il l’a prouvé mardi dernier lors d’un entraînement matinal à la Ciudad Deportiva de la ville madrilène de Majadahonda ; S’il récupère à temps, l’Uruguayen serait l’option, même s’il n’y a pas de risques ou qu’il n’est pas nécessaire de le forcer à jouer ce match, dans lequel Felipe Monteiro et Mario Hermoso sont des titulaires incontestables.

Llorente finalise son installation

Le jour de congé général de l’équipe n’a pas inclus plusieurs footballeurs ce jeudi. A part Giménez ou Savic, qui ont suivi un traitement de kinésithérapie, Marcos Llorente a terminé sa convalescence après une blessure musculaire sur le terrain et jouera contre Liverpool.

Le milieu de terrain, qui a alterné ces derniers jours à la fois avec le groupe et en marge, en raison de la maladie de l’adducteur qu’il a subie dans les derniers instants contre Barcelone et qui l’a séparé de l’appel de l’équipe espagnole pour la phase finale. de la Société des Nations, fera partie du onze de mardi.

Sauf surprise, il sera l’un des trois milieux de terrain avec lesquels Simeone composera cette ligne contre Liverpool, avec Koke Resurrección et Thomas Lemar. Le capitaine s’est également exercé ce jeudi après le retour de son équipe, aux côtés de Yannick Carrasco, Kieran Trippier et Antoine Griezmann, avec lequel l’entraîneur a insisté sur les tests tactiques qu’il avait déjà effectués mardi et mercredi avec les joueurs qui n’ont pas eu d’engagements internationaux.

Le belge et le footballeur anglais seront choisis respectivement pour les couloirs gauche et droit, dans l’alignement que Simeone prévoit contre Liverpool, bien que les jours précédents il ait essayé, en raison de leurs absences, avec Sime Vrsaljko et Renan Lodi sur les chemins. démarcations.

Et en attaque ? A Joao Félix, qui est resté tout au long de la trêve internationale sous les ordres de Simeone pour se concentrer sur le choc avec Liverpool, il est attendu dans le line-up, de manière prévisible aux côtés de Luis Suárez, malgré le fait que le buteur ne rejoindra la discipline de l’équipe qu’à la séance de samedi, au retour des rencontres avec l’Uruguay. Il en a encore un ce matin.

Outre Suárez, il y a trois autres internationaux à rejoindre les sessions d’entraînement : les Argentins Ángel Correa et Rodrigo de Paul et le Mexicain Héctor Herrera. Mardi prochain, Liverpool l’attend, pour lequel Matheus Cunha sera également attendu, déjà dans la dernière partie de sa convalescence après une blessure musculaire.