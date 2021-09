Simeone, en attendant l’évolution de Savic

08/09/2021 à 13:56 CEST

Un coup à la cheville lors du match de vendredi dernier contre les Pays-Bas il garde Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, pente du centre Stefan Savic, qui continue d’être un doute pour le match de dimanche prochain contre l’Espanyol au stade RCDE.

Le défenseur monténégrin, titre incontesté dans le plan de Diego Simeone la saison dernière et l’actuelle, établie comme l’un des leaders de l’équipe rojiblanco, a été remplacé pour cette raison à la mi-temps de l’accident susmentionné qualifié pour la Coupe du monde Qatar 2022 face à l’équipe ‘oranje’ et ne s’est pas entraîné à son retour dans la dynamique de l’Atlético de Madrid.

Il ne l’a pas fait non plus ce mercredi en raison du traumatisme direct à la cheville qui a causé une inflammation dans cette articulation. Actuellement en traitement de physiothérapie, Il ne s’entraînera pas non plus ce jeudi, selon les prévisions du club, et est en attente d’évolution pour les séances de vendredi et samedi… Et le match.

Le défenseur central, capital du dernier titre de champion de l’Atlético de Madrid la saison dernière, a joué depuis onze et a terminé chacun des trois matchs joués cette saison contre le Celta à Balaídos (1-2) et contre Elche (1-0) et Villarreal (2-2) au Wanda Metropolitano. Seuls lui et le gardien Jan Oblak cumulent les 270 minutes jouées jusqu’à présent pour votre équipe.