Simeone : « Je cherche toujours des moyens de m’améliorer »

21/12/2021 à 14:02 CET

Sur le point de servir une décennie à la tête de l’Atlético de Madrid, pressé par la demande et les trois défaites consécutives en Ligue qu’il subit pour la première fois en tant qu’entraîneur rojiblanco, Diego Siméone Il a exprimé que la saison en cours fera de lui « un meilleur entraîneur », a souligné la « confiance » dans ses joueurs, a insisté sur le fait que, s’il a quelque chose, c’est « la patience » et a avancé que Luis Suarez ce sera « mortel » comme l’année dernière.

« Je cherche toujours des moyens de m’améliorer. Je ne doute pas que ce cheminement qui se déroule cette saison fera sûrement de moi un meilleur entraîneur. Et c’est ce que je continue à faire. Après, ils me connaissent depuis dix ans. Tous les journalistes qui nous accompagnent dans les séances d’entraînement, qui ont la possibilité de toujours les voir, ils savent où je vais, ce que je veux et ils savent que je ne vais pas sortir du cadre, ce que je pense, « , a-t-il expliqué lors de la conférence de presse télématique après l’entraînement du matin à Majadahonda.

« Il est clair que les résultats ne sont pas ce que nous voudrions. Il est également vrai que nous avons remporté de nombreux matchs que nous méritons de gagner. Nous nous concentrons uniquement sur le jeu de Ganada, qui a réalisé de bonnes performances avec un chemin très clair sur la façon dont son entraîneur (Robert Moreno) les amène à jouer comme ils jouent, avec beaucoup d’intensité surtout, et nous faisons confiance au mien. J’ai confiance en mes joueurs, ils travaillent bien, ils ont joué de bons matchs même si les résultats ne l’indiquent pas, mais si j’ai quelque chose c’est la patience », a-t-il souligné.

Son équipe a connu trois défaites en Ligue pour la première fois depuis qu’il la dirigeait, il y a dix ans, et compte 14 points de retard sur la direction du Real Madrid, à défaut de récupérer le match reporté de la neuvième journée à Grenade, ce mercredi. dans le nouveau stade Los Cármenes.

« Il est logique que les critiques apparaissent, existent et doivent exister, car nous sommes dans un endroit très exposé, où si vous gagnez, tout va bien et sinon. Nous sommes les principaux qui croient en cette situation », le technicien a revu, qui a eu un impact sur le parcours pour retrouver la victoire.

« Je comprends que c’est bien de pouvoir répéter de nombreux passages de la seconde mi-temps que nous avons joué l’autre jour (contre Séville), où l’équipe avait une bonne dynamique, de l’énergie, des chances de marquer, bien défendu… Et des situations qui nous devons nous améliorer comme l’attention, qui fait des ravages. Augmenter l’attention nous permettra de jouer avec équilibre et force », a-t-il estimé Siméone, qui n’a « rien à commenter » sur la colère de Luis Suarez pour le remplacement samedi dernier au stade Ramón Sánchez Pizjuán.

Oui visualiser le chemin pour redécouvrir le meilleur Image de balise Luis Suarez. « Que l’équipe ait plus de jeu associé et qu’elle puisse se présenter davantage dans des situations proches de la zone, où elle vit mieux et où elle est mortelle. Et ce sera comme la saison dernière. »