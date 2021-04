Simeone: “Je fais quelque chose de mal”

26/04/2021 à 00h03 CEST

Encore une fois, Diego Simeone a dû justifier un mauvais match pour son équipe. L’Argentin, comme d’habitude, a déchargé ses joueurs de tout blâme et a reconnu que c’était lui qui avait tort. «Les entraîneurs sont là pour résoudre des situations et lorsqu’un entraîneur ne résout pas quelque chose qui se produit plusieurs fois, quelque chose ne va pas. Cela m’inquiète et je vais essayer de l’améliorer, a déclaré l’entraîneur d’athlétisme.

El Cholo a reconnu que la compétition était brûlante et qu’il y avait jusqu’à quatre équipes qui peuvent la gagner. «Cette saison, nous avions de nombreux points d’avantage, mais nous savions que Barcelone et le Real Madrid n’allaient pas sortir du combat. Séville apparaît très bien et génère pour nous des situations importantes. Nous sommes quatre dans cette quête pour finir aussi haut que possible et maintenant émotionnellement, celui qui a la force mentale sera plus proche de gagner », a-t-il reconnu.

L’Argentin a admis que le plus fort mental des quatre concurrents serait le vainqueur et a insisté sur son mantra d’un match à l’autre en disant qu’il ne pense plus qu’à affronter Elche.

Concernant la situation physique de Suárez, Joao et Lemar, Simeone a affirmé qu’aucun des trois footballeurs ne devait être un partant: «Lemar s’est entraîné un jour avec le groupe, João deux et Luis deux autres. Ils revenaient de leurs blessures respectives et l’équipe faisait un très bon match depuis trois jours.