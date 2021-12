30/12/2021 à 11:56 CET

Les tests PCR auxquels les joueurs et le staff technique de l’Atlético de Madrid ont été soumis ce mercredi ont détecté cinq positifs au Covid-19 : l’entraîneur Diego Siméone, milieux de terrain Résurrection de Koke Oui Hector Herrera et les avants João Félix Oui Antoine Griezmann, qu’ils sont « tous asymptomatiques » et « isolés chez eux », selon le club.

Bien que tous aient donné des résultats négatifs aux tests antigéniques dont les résultats étaient connus mercredi, les tests PCR, plus sensibles pour déterminer si une personne est infectée, ont montré ce jeudi les cinq positifs dans l’ensemble rojiblanco, avec lesquels aucun d’entre eux ne sera disponible pour le match de dimanche prochain contre le Rayo Vallecano au stade Wanda Metropolitano, pour lequel il ne reste que trois jours.

Tellement de Siméone Quoi Hector Herrera Oui João Félix Ils ont déjà vécu la même situation la saison dernière, lorsqu’ils ont également dû s’isoler à cause du Covid-19.

« Après la pause de la ligue, tout le staff et les membres du staff technique de notre première équipe ont subi des tests PCR, selon le protocole de LaLiga, dans lequel Simeone, Koke, Griezmann, Herrera Oui João Félix ont été testés positifs au COVID-19. Tous sont asymptomatiques et isolés dans leurs domiciles respectifs, dans le strict respect des recommandations des autorités sanitaires », indique le communiqué de l’Atlético de Madrid, publié juste avant l’entraînement matinal à la Cité sportive de Majadahonda.

Les autres joueurs ont été testés négatifs aux tests PCR ; Une condition essentielle selon le protocole pour pouvoir s’entraîner en groupe, puisque ce mercredi ils ne s’étaient exercés qu’individuellement, en attendant ces résultats.