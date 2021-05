Simeone: “La souffrance était inutile”

13/05/2021 à 00:33 CEST

L’entraîneur de l’Atlético de Madrid, libéré de la tension du match, a reconnu devant les micros Movistar la bonne rencontre de ses joueurs. “En première mi-temps, nous avons joué avec vitesse et intensité. Avec des chances de score que nous ne pouvions pas préciser. Même ainsi et tout, nous sommes allés au repos 2-0 », a cassé l’entraîneur de matelas.

Simeone a admis que la souffrance en fin de match était “inutile” puisque son équipe avait gaspillé des occasions de condamner la Real Sociedad: “Le match contre Levante est venu à l’esprit, que nous avons fini par perdre. Entré dans le vertige”.

L’Argentin ne veut même pas parler du titre de champion. En fait, il a répété son mantra «match par match» lorsqu’il a été interrogé sur les options de son équipe. “Maintenant, nous devons récupérer le plus tôt possible, car ce qui compte pour nous, c’est le match de dimanche.. Il y a de la fatigue et de l’anxiété, mais nous devons récupérer », a-t-il déclaré.

Il ne voulait pas manquer l’occasion de faire l’éloge de Koke, qui a disputé hier 500 matchs avec l’Atlético, et a envoyé un message aux dirigeants exigeant l’entrée du public dans les stades. “Nous avons besoin de personnes“, a-t-il conclu.