“Simeone me dit toujours de ne pas y penser, de le frapper avec la pointe”

22/05/2021 à 21:26 CEST

L’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid Ange Correa, auteur du premier but du retour du rojiblanco contre Valladolid (1-2) avec lequel il a confirmé le titre de LaLiga Santander 2020-21, a expliqué que son entraîneur, Diego Pablo Simeone lui dit toujours “n’y pense pas, je frappe lui avec la pointe », comme il a marqué 1-1 à José Zorrilla.

“Il me dit toujours de ne pas y penser, de le frapper avec la pointe, à l’entraînement réduit j’essaye de définir comme ça, heureusement je suis bon, aujourd’hui j’ai pu y arriver, nous avons égalisé le match et nous cela a bien fonctionné et nous avons pu le renverser. “Correa a déclaré dans des déclarations à ‘Movistar LaLiga’ après le match.

“La vérité est que je suis ici depuis de nombreuses années, c’est la (saison) qui m’a donné le meilleur, j’ai joué plus en tant que partant, c’est grâce au travail que j’avais fait les années précédentes avec l’aide de collègues qui sont les meilleurs et du personnel d’entraîneurs qu’ils m’ont toujours fait confiance, et c’est prouvé là-bas », a-t-il ajouté.

Correa a assuré qu’ils n’avaient pas peur de perdre le tournoi lorsque leurs poursuivants ont soustrait les 11 points qui leur permettaient de faire la différence.

“Non, vous ne doutez pas, car nous savions que cela n’allait pas être facile, cette Ligue est en compétition contre le Real Madrid et Barcelone et nous savions que cela n’allait pas être facile et la bonne chose est que nous étions toujours en avance, nous n’avons jamais perdu ça et c’est ce que ça nous a donné de la force “il expliqua.

L’attaquant argentin a fait l’éloge des supporters, dont plusieurs centaines les ont accompagnés même en dehors du José Zorrilla. “Les fans que nous avons sont incroyables, nous sommes au milieu d’une pandémie, ils risquent leur vie et leur santé pour venir nous soutenir”, a-t-il conclu. .

