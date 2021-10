Simeone ne comprend pas les excuses ou les arbitres, mais seulement pour s’améliorer

29/10/2021

Le à 04:35 CEST

. / Valence

Diego Siméone, entraîneur de la Athlète de Madrid, Il a affirmé après le match nul contre deux de son équipe sur le terrain de Levante, qu’il ne comprend ni excuses ni arbitrages, mais seulement essayer d’améliorer son équipe.

L’entraîneur argentin, expulsé pour un double avertissement (minute 79), a indiqué qu’il se sentait comme quand il jouait et savait qu’il avait un jaune et que l’arbitre le cherchait pour obtenir le deuxième. « On doit s’améliorer sans excuses chez l’arbitre ou dans les deux cents coups de pied qui ont touché Joao Félix et qui deviennent vite forts parce qu’on marque des buts, mais il y a des actions qui nous font mal », a-t-il ajouté.

Siméone Il a démissionné pour commenter toutes les questions qu’il a reçues au sujet de l’arbitrage. « Il y a les journalistes et les règles et ce que je dis maintenant ne va rien changer », a-t-il déclaré. Malgré cela, il a admis que tout ce qui s’est passé dans le match les a conditionnés et a fait que le match s’est terminé par un match nul.

Pereira : « Nous avons toujours été une menace pour l’Atlético »

Javier PereiraL’entraîneur de Levante, a souligné l’importance du point réalisé face à l’Atlético et a estimé que son équipe, notamment face au contre, était toujours une menace pour le rival.

Concernant les mains qui ont été sanctionnées comme un penalty en faveur de son équipe dans les dernières minutes du match, il a déclaré qu’il ne valorisait pas les décisions des arbitres ni pour le meilleur ni pour le pire. « Si le VAR l’a bien vu… », a-t-il ajouté. « Nous avons été audacieux et courageux et avec le 0-1, nous ne nous sommes pas découragés devant une équipe très douée. Nous devons être solides et c’est l’un des trois matchs que j’ai joués ici qui a le plus ressemblé à ce que nous veulent que cette équipe soit », a-t-il ajouté.

Il a également estimé que cette réunion pourrait être un tournant et que le à l’écoute du public Cela leur avait donné un bonus, mais que l’équipe avait aussi fait vibrer les fans. Il a profité de la conférence de presse pour souligner que Rober Pier avait vu un deuxième carton jaune dans les manifestations qui ont eu lieu à l’issue de la rencontre.