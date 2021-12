Simeone, « ouvert à tout » avec Joao Félix au marché d’hiver

17/12/2021

Pas même en bas de Antoine Griezmann ni ses bonnes minutes dans le derby ne se positionneront comme titulaire ce samedi à Séville Joao Félix, tandis que se profile le marché d’hiver, dans lequel Diego Siméone, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, est « ouvert à tout » sur l’attaquant portugais, qu’il a qualifié de « grand footballeur » et qu’il a invité à « montrer sa valeur sur le terrain ».

Comprendrais-tu que je t’ai demandé de partir Joao Félix sur le marché d’hiver s’il n’a pas plus d’importance ? « Je comprends toujours tout, je suis ouvert à tout et le plus important c’est l’équipe, où Joao C’est une pièce importante », a-t-il déclaré. Siméone, qui a donné les clés pour décrocher une place dans le onze : « Des performances comme celle qu’il a eu l’autre jour au Bernabéu, dans les 30, 35 minutes de la seconde mi-temps des 45 qu’il a disputées ».

« Une excellente seconde mi-temps dans laquelle il a montré tout son talent. J’espère qu’il le répétera plus de fois, car, évidemment, il est le footballeur dont nous avons besoin. Ce même lui », a-t-il ajouté lors de la conférence de presse télématique après l’entraînement du matin, qu’il a souligné dans le même sens que les précédents : au remplacement de l’attaquant portugais dans un duel de la dimension qui attend l’Atlético contre Séville.

« J’ai parlé plusieurs fois avec lui. Je n’ai rien à vous expliquer (aux médias) donc je comprends à l’intérieur quoi faire », a-t-il évité. Siméone quand il s’est approché de l’équilibre de l’équipe avec ou sans lui.

« Ce que je vois, comme vous, c’est que c’est un très bon footballeur qui se passe un peu la même chose dans l’équipe du Portugal, où souvent il ne commence pas et finit par jouer le jeu. Il n’y a pas beaucoup de différence dans ce qui se passe à lui au Portugal et ici avec nous en ce moment. Cela va s’améliorer, démontrer sur le terrain sa valeur et, sur la base de cette valeur démontrée, il est clair que les entraîneurs veulent gagner « , a-t-il souligné.

Au Portugal, sa perte de place est encore plus évidente. Depuis l’Euro 2020 -y compris-, l’attaquant portugais n’a disputé que trois des sept derniers matchs disponibles pour son entraîneur, Fernando Santos. Aucun d’entre eux n’était en entrée. Il n’a pas été rappelé par décision technique dans deux autres et beaucoup d’autres ont manqué de minutes sur le banc. A l’Atlético, il a à peine disputé l’un de ses cinq derniers duels, six avec ce samedi à Séville, qu’il sera remplacé pour le quatrième match consécutif.

« Je ne regarde pas seulement Joao, mais chez tous les garçons, les améliorer et les rendre meilleurs, mais toujours en pensant aux besoins de l’équipe. Je comprends que la meilleure façon de grandir est de travailler. Joao Il a des conditions que ce n’est qu’en le regardant en quelques minutes qu’on se rend compte qu’il est un grand footballeur. Vous devrez passer par ces situations de croissance. Je le répète : la même chose qui lui arrive actuellement au Portugal lui arrive peut-être ici. Et il y a la maturation, la croissance, la rébellion et le positionnement dans la régularité qu’exige le football », a-t-il ajouté à propos de Joao Félix.

Avant lui, un match crucial contre Séville au Sánchez Pizjuán, encore plus après la défaite dans le derby contre le Real Madrid dimanche dernier, qui place l’Atlético à 13 points du leader et à cinq points de la deuxième position de l’équipe andalouse. « C’est clair que contre Madrid, il y a eu un match avec beaucoup de bonnes choses, nous avons commis des erreurs avec une équipe qui traverse un grand moment de force, surtout, et ils nous ont battus équitablement », a-t-il rappelé. Siméone.

« Et ce samedi, nous affrontons un rival dur, difficile et fort à la maison avec son peuple, avec un entraîneur (Julen lopetegui) qui travaille très bien tout ce qui est offensif et défensif et avec un groupe de footballeurs très homogène. Au-delà de toute blessure ou non, il a une équipe qui en a fait peut-être l’un des plus équilibrés de la Ligue espagnole et nous nous retrouverons avec un adversaire coriace « , a-t-il expliqué.

Pendant ce temps, de nouveaux cas de Covid-19 apparaissent dans les équipes de la Ligue espagnole. Êtes-vous favorable à la suspension des matchs Siméone? « Nous allons sûrement travailler en conséquence, comme cela a été fait lors de la pandémie précédente, et les solutions qui peuvent être mieux trouvées seront recherchées pour que la Ligue ne s’arrête pas, pour que les matchs puissent être joués ou non, selon ce qui est décidé, et nous nous ouvrons à ce que décident ceux qui doivent penser et choisir ce qui est le mieux », a-t-il répondu.