Simeone ouvre la porte à Trippier

01/01/2022 à 15:10 CET

« Nous avons toujours vécu avec ces situations », Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, s’est exprimé ce samedi sur la possibilité que Kieran Trippier parte pour la ‘Premier League’ et Newcastle sur le marché d’hiver, tout en précisant que « cela dépendra de ce que veut le footballeur » et a précisé que, « en conséquence de ce qui se passe » en ce sens, ils chercheront des « solutions ».

« Les joueurs importants et très bons au sein de l’équipe ont toujours eu une chance de partir. Ensuite, cela dépendra de ce que veut le footballeur et nous essaierons donc de suivre ce qui se passe, car vous (journalistes) savez bien que, sur la base des décisions des footballeurs, nous, en tant qu’entraîneurs, ne pouvons pas en faire trop, simplement les inviter et dites-leur ce que nous voyons d’eux et à quel point Trippier est important pour notre équipe. À la suite de ce qui se passe, nous chercherons des solutions, bien sûr, comme toujours », a-t-il expliqué lors de la conférence de presse télématique ce samedi.

Trippier, avec un contrat avec le club rojiblanco jusqu’au 30 juin 2023, Elle est recherchée sur ce marché d’hiver par Newcastle, car elle a également été attirée l’été dernier par d’autres équipes anglaises., bien qu’alors l’Atlético ait fermé la porte de sortie à l’international anglais, l’un des titulaires indiscutables aujourd’hui dans le onze type de Simeone, comme il l’était aussi en 2019-20 et en 2020-21, lorsqu’il a été proclamé champion de la ligue. Tout au long de sa carrière de rojiblanco, Trippier a disputé 85 matchs officiels.