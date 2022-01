Simeone regrette la blessure de Griezmann

01/07/2022 à 00:10 CET

Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, a déclaré jeudi qu’Antoine Griezmann, qui a pris sa retraite à la 75e minute du match de la Copa del Rey contre le Rayo Majadahonda, est un footballeur « extrêmement important » pour son équipe et a regretté de s’être blessé à ce moment-là. rencontrer.

« À présent, les médecins donneront sûrement de meilleures informations sur ce qui s’est passé. Griezmann est un joueur extrêmement important pour nous et c’est dommage qu’il se soit blessé aujourd’hui« , a expliqué en conférence de presse après le choc des huitièmes de finale disputé au stade Wanda Metropolitano, que son équipe a gagné 0-5.

« J’ai aimé l’intensité, l’attitude de l’équipe, la façon dont le match a commencé. Cela nous aide à être dans le prochain tour. Il y a beaucoup d’équipes importantes qui sont passées », a ajouté Simeone, qui, avec la victoire assurée, leur a transmis ses joueurs « non pas qu’ils n’aient pas fait de mal à Majadahonda » mais pas pour se « faire du mal ».

Il a également expliqué que les changements de Marcos Llorente et José María Giménez étaient prévus : « Nous savions que Giménez allait jouer un moment seul et Marcos de même. Il venait d’une blessure et nous avons compris que 45 minutes était un bon moment. Il avait fait une bonne première mi-temps et on a compris qu’il voulait le meilleur pour le faire reposer en fin de première mi-temps. »

Et considéré que Le jeu de Joao Félix était « extraordinaire, très bon, exceptionnel, avec beaucoup de choses importantes pour le bien de l’équipe ».