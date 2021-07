Simeone renouvelle avec Atleti jusqu’en 2024

in

07/08/2021

Le à 19:27 CEST

L’Atlético de Madrid a lié l’un des plus responsables du succès de l’équipe de matelas ces dernières années, Diego Pablo Simeone.L’entraîneur et son équipe technique ont renouvelé avec l’équipe matelas pour trois saisons supplémentaires, jusqu’en 2024.

Simeone a rejoint l’équipe de Manzanares en 2011 et a remporté cette saison le titre de champion à Wanda Metropolitano, qui était sa dixième saison à la barre.

Avant de renouveler, l’Argentin était le entraîneur avec le plus de saisons consécutives à la tête d’une équipe de Liga, et est l’entraîneur le plus récompensé de l’histoire d’Ateti, avec huit titres.

Avec lui, les membres de l’équipe d’entraîneurs Óscar ‘El profe’ Ortega (préparateur physique), Pablo Vercellone (entraîneur des gardiens), Nelson Vivas (deuxième entraîneur) et Hernán Bonvicini (entraîneur adjoint) ils se sont aussi renouvelés comme athlétiques.

El Cholo a remporté 316 victoires avec les rojiblancos depuis qu’il est sur le banc, sur un total de 527 matches officiels. Au total, ils n’ont subi que 16% de défaites.