Simeone réservera Suárez pour Porto

01/12/2021 à 21:31 CET

Alba López

Simeone ne cache pas ses cartes avec le duel vital de Ligue des champions contre Porto qui approche à grands pas. Luis Suárez est intouchable pour l’entraîneur malgré les critiques qui affluent sur l’Uruguayen dans la capitale Depuis quelque temps déjà et c’est pourquoi il envisage de lui donner du repos ce samedi contre Majorque en championnat. L’idée est de l’avoir frais comme une laitue pour la Ligue des champions, où les rojiblancos ne valent la peine que de gagner mardi prochain lors de la dernière journée de la phase de groupes. Le tirage au sort pourrait aussi servir, mais il vaudrait mieux ne pas jouer avec le feu ou être conscient de ce que fait Milan dans sa confrontation avec Liverpool.

Simeone a donné des indices lors du dernier entraînement des onze qu’il envisage de servir contre Majorque dans le Metropolitan et dans celui-ci, comme on pouvait s’y attendre, Suárez ne le sera pas. Soit ça, soit il fait du rattrapage. Tout indique que Cunha fera ses débuts en tant que trident offensif avec Griezmann et Correa. Dans le noyau, Koke et De Paul sont fixes. La question est de savoir si Kondogbia ou Herrera les accompagneront. La perte de Giménez en défense à cause d’une contracture oblige Cholo à miser sur le duo Savic-Felipe pour l’axe de l’arrière. Llorente continuera sur le côté droit. Tandis que Mario Hermoso et Lodi tirent au sort un poste à l’arrière gauche.

Tout au long du jeu, il devrait également y avoir minutes pour Joao Félix, qui n’est pas entré dans le dernier appel mais est prêt à retourner sur le terrain une fois ses problèmes physiques surmontés. Simeone veut qu’il soit activé au cas où il aurait besoin de recourir à lui en Ligue des champions et pour cela une petite phase de tournage est indispensable, même pas une demi-heure qui aurait un goût de gloire aux Portugais avant la ‘finale’ européenne qui attend l’Atlético le Mardi à Do Dragao contre Porto. Ne pas réussir la phase de groupes serait un échec retentissant.