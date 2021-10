Simeone révèle comment il a essayé d’amener Messi à l’Atletico Madrid

Le patron de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, a admis qu’il avait essayé de savoir s’il y avait une possibilité que Lionel Messi soit intéressé par un déménagement au Wanda Metropolitano cet été.

Simeone dit qu’il n’a pas contacté Messi lui-même mais a demandé à Luis Suarez d’appeler son bon ami et d’essayer de déterminer s’il y avait une chance qu’il soit tenté d’échanger le Barça contre l’Atletico.

« Je vais vous dire un détail, dit-il. « Quand ce qui s’est passé maintenant à Barcelone s’est produit, nous avons appelé Luis (Suarez), avec tout le respect que je lui dois.

«Je n’ai pas appelé Leo, mais j’ai appelé Luis, et je lui ai demandé de savoir comment il allait, ce qu’il pensait, s’il y avait la moindre possibilité, en imaginant qu’il pourrait venir à l’Atlético de Madrid.

« Mais cela a duré trois heures. Le Paris Saint-Germain était évidemment obsédé par la signature.

« La vérité est que nous n’avons pas eu la chance de nous rencontrer parce qu’il était toujours à Barcelone, et nous étions toujours à l’Atlético de Madrid, et nous n’étions pas non plus en équipe nationale. »

Origine | Olé