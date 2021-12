Simeone, sans Suárez, Giménez, Savic et Vrsaljko

09/12/2021 à 14:32 CET

Atlético de Madrid et Diego Siméone, leur entraîneur, aborde déjà le derby face au Real Madrid au stade Santiago Bernabéu, dont la préparation a débuté ce jeudi sans Luis Suárez, José Maria Giménez, Stefan Savic et Sime Vrsaljko, blessés lors de la séance matinale à la Majadahonda Sports City et probablement dans le derby, en attendant l’évolution du défenseur central uruguayen d’une contracture et les tests médicaux auxquels sera soumis l’attaquant en raison d’une gêne musculaire.

Les deux internationaux uruguayens, en plus de Kieran tripier, déjà dans la dernière partie de leur mise en place de l’entorse de grade III dans la clavicule gauche, ils concentrent leur attention sur « l’infirmerie » de l’équipe rojiblanco, trois jours avant le duel contre le Real Madrid.Giménez, qui a déjà tenté en vain d’atteindre le match contre Porto mardi dernier, est un sérieux doute. Ce jeudi, il ne s’est pas non plus entraîné avec le groupe en raison de la contracture subie il y a onze jours et qui l’a séparé des affrontements contre Majorque et l’équipe portugaise.

Luis Suarez, qui s’est retiré en raison d’une gêne musculaire à la 13e minute du match de mardi dernier à Do Dragao, ne s’est pas non plus entraîné avec le groupe ce jeudi, dans l’attente du résultat des tests auxquels il sera soumis et détermineront exactement l’étendue de sa blessure. , Bien que, aussi peu que ce soit, la proximité du derby rend pratiquement impossible pour lui d’être présent dans ce match, mais cela n’a pas encore été exclu.

Si ils sont Sime Vrsaljko, qui sera opéré d’une fracture de l’arcade zygomatique, située sur le côté du visage, subie mardi dernier à Porto, et Stefan Savic, qui se remet d’une blessure musculaire à la cuisse droite qu’il a subie dans les premières minutes du match de samedi dernier contre Majorque.