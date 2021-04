Simeone: « Séville méritait de gagner »

04/04/2021 à 23:53 CEST

L’Argentin Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, a affirmé après la défaite de son équipe à Ramón Sánchez-Pizjuán (1-0) que « Séville méritait de gagner » dans un match qu’il « savait être difficile » et que c’était « complexe » pour l’équipe rojiblanco, qui a admis qu’il a joué « très peu en première mi-temps ».

« Nous avons changé après la 30e minute et nous nous sommes améliorés en seconde période, mais nous nous sommes créés la difficulté ne pas générer la sécurité nécessaire pour jouer au jeu que nous voulions « , a déclaré Simeone lors de la conférence de presse après la réunion.

Le technicien en matelas a également indiqué, en référence à l’entrée sur le terrain de l’Argentin Ángel Correa par le Brésilien Renan Lodi à la minute 34, que «quand il y a un changement à une demi-heure, c’est à cause de l’entraîneur».

Pour l’entraîneur argentin, « la main » de son compatriote Lucas Ocampos dans le jeu avant le seul but de Séville « il n’a pas été décisif », et a déclaré qu’il ne voulait pas rester « avec celui d’un match que le rival a mérité de gagner », bien qu’il ait souligné que son équipe, leader de la Liga , il a « bien concouru en seconde période ».

Diego Simeone a souligné que « il reste neuf matches et maintenant nous devons nous préparer pour un match compliqué contre le Betis », dimanche prochain à Benito Villamarín et pour lequel il perdra l’Uruguayen en raison d’une suspension. Luis Suárez et Marcos Llorente, bien qu’il ait déclaré que «Joao Félix, Carrasco et Savic se remettent».

Pour cette raison, il a assuré qu’il se concentrerait dans « la semaine à venir pour corriger les choses ».