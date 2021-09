Simeone valorise les sifflets reçus par Griezmann à son retour à l’Atlético de Madrid

in

Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, a déclaré ce mercredi, après le 0-0 contre Porto en Ligue des champions, que son équipe a “de l’amélioration et du travail à venir”, et a avancé que, lorsque son équipe atteindra “accélérez le jeu, footballeurs” qu’il a fera “la différence peut apparaître”. Son analyse du jeu, cependant, a pris du recul à cause du nom du jour, Antoine Griezmann, qui a été sifflé à son retour au Wanda Metropolitano.

“Tout d’abord, vous devez continuer à vous améliorer. Il est clair que l’équipe a de l’amélioration à venir. Nous avons du travail devant nous. Et nous allons viser cela, continuer à chercher et trouver ce qui rend l’équipe meilleure pour avoir la continuité du jeu pendant autant de minutes que possible “, a-t-il expliqué dans des déclarations à ‘Movistar’ après l’accident.

« Nous ne sommes pas mal entrés dans le match. Ça s’est bien passé, surtout les 10, 15 premières minutes. Puis il y a eu un moment où nous avons ralenti. C’est pourquoi je parle de trouver une régularité dans le jeu et d’augmenter la vitesse dans le jeu. Quand nous le ferons, les joueurs que nous avons feront apparaître la différence », a-t-il poursuivi.

Et il a parlé d’Antoine Griezmann, abronado par les supporters à son départ sur la pelouse. “Ils sont (les médias) faire un film et un morbide d’une situation qui nous génère clairement l’importance d’avoir récupéré un footballeur extraordinaire comme lui et qu’on puisse en profiter.”

“Nous espérons qu’il ira mieux et qu’il pourra répondre aux personnes qui le critiquent.. Il a un défi devant lui à la suite de ce qui s’est passé dans le passé”, a-t-il ajouté.