« Similaire à Clémente ? La seule chose qui nous unit, c’est la blague lors des conférences de presse…”

22/06/2021 à 20:52 CEST

Très peu ou rien. C’est ainsi que Luis Enrique pense que lui et Javier Clemente, qui était son ancien sélectionneur, se ressemblent. La question en conférence de presse fait suite à la situation que connaît aujourd’hui l’équipe nationale, qui doit gagner demain pour atteindre les huitièmes de finale de l’Euro. Quelque chose que Luis Enrique a déjà vécu quand il était joueur et Clemente l’a dirigé. À l’époque, les choses allaient bien.

Lorsqu’on lui a demandé s’il voyait des similitudes à la fois dans la méthodologie des deux et dans le contexte, Lucho voulait être diplomate et il ne voit aucune similitude, surtout en ce qui concerne le livre de style.

“Malgré mon admiration pour Clemente, qui est une personne unique et un grand entraîneur, nous avons des visions différentes du football. C’était un leader et la seule chose qui nous unit, c’est que nous aimons les blagues dans les conférences de presse. En tant que joueur, nous avons atteint cette situation lors d’une Coupe du monde et d’un Championnat d’Europe et nous les avons tous les deux portés vers l’avant “, a indiqué Luis Enrique.