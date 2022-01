Similitudes dans le développement des voitures Brawn et Red Bull

Honda dit qu’il existe des similitudes dans la façon dont le constructeur a développé ce qui deviendrait la voiture Brawn 2009 et celles de Red Bull.

La société japonaise a remporté son premier championnat du monde depuis 1991 en 2021 avec Max Verstappen dans sa Red Bull à moteur Honda, battant Lewis Hamilton pour le titre dans une bataille titanesque qui s’est déroulée jusqu’au bout.

Alors que c’était la première fois en 30 ans qu’ils faisaient partie d’une équipe gagnante, ils ont joué un rôle important dans le développement d’une voiture gagnante un peu plus d’une décennie plus tôt.

Lorsqu’ils ont quitté le sport en 2009, ils ont vendu leur équipe et la voiture sur laquelle ils travaillaient à Ross Brawn et à sa propre équipe, qui a remporté les deux titres avec.

Se rappelant comment lui et ses collègues ont développé cette voiture avec l’équipe d’usine, le directeur technique Toyoharu Tanabe voit des similitudes avec la façon dont l’AlphaTauri et Taureau rouge les voitures sont travaillées.

« En 2007 et 2008, le côté châssis et le côté moteur ont travaillé en étroite collaboration pour fabriquer la voiture 2009 », a déclaré Tanabe à The Race.

« Avec Toro Rosso et Red Bull, je ressens un peu la même chose. Nous nous disons ce que nous voulons faire, puis faisons un compromis pour la décision, ce qui est le mieux pour les performances de la voiture.

« Nous avons travaillé très étroitement, avec un esprit ouvert. Et puis nous sommes très à l’aise de travailler avec une expérience différente de celle d’une simple « équipe et fournisseur de PU ».

Pilotes, équipes, fans, ingénieurs, mécaniciens et tous ceux qui ont été ici avec nous, nous l’avons fait ensemble ❤️ ありがとう #ThePowerOfDreams pic.twitter.com/Gl53ci4bXl – Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) 18 décembre 2021

Honda a commencé à fournir des moteurs à Red Bull et à son équipe sœur après un retour initial désastreux dans le sport avec McLaren qui a vu l’équipe britannique devenir l’un des retardataires de la grille.

Les choses se sont immédiatement améliorées avec leurs nouveaux partenaires, mais Tanabe pense que ce n’est que lorsqu’ils ont résolu les problèmes de fiabilité qu’ils ont vraiment commencé à se lancer et à développer leur unité de puissance.

« Nous avons passé beaucoup de temps à régler les problèmes », explique Tanabe.

« C’était une sorte de développement négatif, essayant toujours de récupérer quelque chose. Ensuite, je pense qu’en 2018-19, nous pourrions entrer dans un cycle de développement positif. Nous avons atteint un certain niveau de fiabilité, puis nous avons commencé à avoir le temps de développer les performances plus que précédemment.

« C’est un grand changement. »