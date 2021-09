Similitudes entre la génération de Xavi et le nouveau lot

in

Barcelone fait face à une nouvelle ère après le départ de Leo Messi. De nombreux jeunes joueurs reçoivent leurs premières chances dans l’équipe première et certains d’entre eux s’imposent comme des titulaires incontestés. Il y a des obstacles pour générer une équipe dominante, mais il faut faire preuve de patience pour que de nombreux jeunes joueurs puissent devenir ce qu’ils promettent maintenant. Sans aller plus loin, Xavi Hernández a fait ses débuts en 1998 avec l’équipe première et ce n’est qu’en 2008 qu’il est devenu le joueur dont tout le monde se souvient. comme le meilleur milieu de terrain espagnol de tous les temps.

Dans la génération de Xavi, il y a eu des cas de succès immédiats tels qu’un Carles Puyol qui s’installe immédiatement à l’arrière ou un Víctor Valdés qui devient le gardien titulaire à 22 ans. D’autres comme le Xavi susmentionné ont mis plus de temps à se cristalliser, tandis qu’Andrés Iniesta a vécu les hauts et les bas de sa jeunesse pour réaliser une performance constante dès sa troisième année en équipe première. Tous les joueurs mentionnés ont fait leurs débuts de la main de l’entraîneur néerlandais Louis van Gaal et ils l’ont fait à l’époque avec des résultats convulsifs dans le sport pour les Catalans. Qui peut oublier Joan Gaspart célébrant le but chilien de Rivaldo qui a classé les Catalans à la quatrième place de la Ligue des champions ?

Dans cette nouvelle étape, le Barça essaie de suivre cette voie menée par un autre Néerlandais, Ronald Koeman, qui est très clair sur le fait qu’il donnera le ballon aux plus jeunes tant qu’ils donneront une performance similaire à un vétéran. Le Néerlandais a déjà fait ses débuts avec Pedri, Araujo ou Mingueza sous son ardoise la saison dernière et Gavi, Nico ou Demir dans le présent, en plus de chouchouter Ansu Fati pour qu’il s’impose comme la star assumée.

Les deux générations ont des similitudes dans le goût de la possession du ballon et du jeu voyant, même s’il faut encore que les « millennials » commencent à se rassembler. Personne ne doute du talent d’un Pedri qui désigne Xavi ou d’un Araujo qui rêve de suivre les traces de Piqué ou d’un Mingueza qui ressemble à Carles Puyol économiser les distances. Nous verrons dans quoi Gavi, Nico et Demir s’introduisent, mais n’ayez pas peur si de nouveaux Iniestas sortent d’ici. Les fans de Barcelone doivent faire preuve de patience avec certains jeunes qui seront chargés de montrer leur visage après le départ de Messi et le terrible héritage laissé par Josep María Bartomeu.