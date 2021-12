Similitudes et différences entre North West et Blue Ivy : les filles les plus cool

Tapis rouges et campagnes Blue Ivy

Blue Ivy remporte la palme dans cette catégorie car elle a été le +1 de sa mère lors de certains des événements les plus attendus d’Hollywood.

Pour la première du Roi Lion, elle portait une chemise blanche, un blazer noir et une jupe transparente de la même couleur avec des applications.

– (Beyoncé et Blue Ivy dans Alexander McQueen)

En 2016, elle était le centre d’attention des VMA lorsqu’elle a foulé le tapis rouge avec sa mère dans des robes coordonnées. La petite fille portait une robe nude asymétrique avec une jupe en tulle et des applications sur le haut. Elle a accessoirisé son look avec un diadème en diamant de Lorraine Schwartz.

– (.)

Cette même année, la petite fille accompagne ses parents aux CFDA Awards. Pour l’occasion, elle portait une robe noire avec des détails de plumes et un blazer blanc. De plus, il est apparu dans certains Campagnes adidas x Ivy Park, dans le la comédie musicale Black is King de sa mère et plus récemment a fait un camée dans « About Love » de Tiffany & Co.

– (Youtube)