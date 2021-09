Simmons casse le pont – AS.com

Le feuilleton entre Ben Simmons et les Philadelphia 76ers arrive peut-être au début de la fin. Comme le rapporte le journaliste Keith Pompei dans The Philadelphia Inquirer, de multiples sources assurent que le joueur “a communiqué aux responsables des Sixers qu’il ne souhaite pas continuer dans l’équipe et qu’il n’a pas l’intention d’assister au camp d’entraînement” pour préparer la prochaine saison. Si cela est vrai, ce serait une étape extrêmement importante de la part de la garde australienne, qui cela laisserait son franchisé actuel dans une position affaiblie lors de la négociation d’un transfert. Si les équipes intéressées par lui savent qu’elles veulent partir, les offres qui arriveront seront moindres.

Un jour avant c’était Sams Charania qui a rapporté qu’en juillet c’était la franchise de Philadelphie qui avait négocié directement pour trouver un moyen de sortir des trois fois tous les étoiles. Selon Charania, ils avaient contacts avec plusieurs franchises, dont les Minnesota Timberwolves et les Toronto Raptors. Aucun des deux packages proposés par ces deux équipes n’a alors satisfait certains Sixers jusqu’alors assez exigeants lorsqu’il s’agissait de demander en échange l’une de leurs stars. Au sein de la ligue, selon Charania lui-même, les managers sont clairs sur le fait que la question avec Simmons n’est pas de savoir s’il quittera Philadelphie, mais quand. Déjà au début de la saison dernière, les Sixers l’ont offert aux Houston Rockets, avec Mathisse Tybulle et deux deuxièmes tours, en échange de James Harden. L’équipe texane est finalement parvenue à un accord avec les Brooklyn Nets, où joue désormais le tireur.

On ne sait pas si le fait que les Sixers aient essayé de négocier pour lui en libre agence a influencé sa décision d’échanger ou était quelque chose auquel il avait déjà pensé. Par exemple quand Après avoir été éliminé en demi-finale Est, son entraîneur, Doc Rivers, et son partenaire, Joel Embiid, ne l’ont pas vraiment défendu. devant les médias.

Le rêve de Lillard

Maintenant même les Wolves semblent l’équipe la plus intéressée de saisir les services de l’Australien, bien que son offre n’ait pas encore convaincu les 76ers et qu’ils pourraient avoir besoin d’un transfert de trois coussins pour débloquer la situation. Les rapports disent que Malik Beasley, Jaden McDaniels et D’Angelo Russell seraient les pièces qu’ils ont mises sur la table pour le moment. Pour les Sixers, il y a toujours eu une cible prioritaire ces derniers mois : Damian Lillard. Au cours des premières semaines de l’été, il y avait des rumeurs selon lesquelles le meneur envisageait de quitter Portland pour la première fois de sa carrière, mais ces rumeurs se sont estompées et en ce moment les Blazers n’envisagent pas d’autre stratégie que de ne pas continuer à construire leur équipe autour de celle qui a été leur star dans les années récentes.

Pour sa part, les Sixers hésitaient jusqu’à présent s’il fallait passer à l’action maintenant et échanger des Simmons ou attendre de le faire jusqu’à ce qu’une star du niveau de Lillard soit à portée. Mais si le joueur lui-même a communiqué si fort qu’il n’a même pas l’intention de faire la pré-saison avec eux, il semble clair qu’ils devront trouver une issue au plus vite.