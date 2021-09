Simmons : pleine pression sur les Sixers

Le début du camp d’entraînement en NBA approche et La situation de Ben Simmons avec les Sixers est tout aussi compliquée qu’elle l’était il y a des semaines … ou même plus. L’Australien ne veut pas jouer à Philadelphie un autre match et a rencontré le propriétaire (Josh Harris), le président (Daryl Morey) et l’entraîneur (Doc Rivers) pour communiquer personnellement qu’il n’avait pas l’intention d’assister à l’entraînement préparatoire. Les Sixers savent qu’il veut un changement de décor depuis qu’il a terminé, de la pire des manières, la saison dernière. Et ils comptaient obtenir une bonne offre pour lui. Ce n’est pas arrivé, alors maintenant ils essaient de paraître normaux pour ne pas être obligés de faire une vente dans des conditions très défavorables.

À Simmons Il lui reste quatre ans de contrat (33, 35,4, 37,8 et 40,3 millions) les Sixers peuvent donc se permettre de faire la sourde oreille à la pression des joueurs. Mais en même temps il fallait maximiser les années de splendeur de Joel Embiid, éviter de tomber dans les hiérarchies de l’Est et sauver, dans la mesure du possible, la farce que serait de commencer le camp d’entraînement sans Simmons : amendes, rumeurs, médias constants. focus, questions quotidiennes à Rivers et aux joueurs…

Mais si quelqu’un pensait que les jours sans offres et sans transfert proche obligeraient les deux parties à aplanir les choses, ils se trompaient. Du moins en ce qui concerne Ben Simmons. Le journaliste ESPN Brian Windhorst a clairement indiqué que rien n’avait changé et qu’il n’avait pas l’intention de se présenter pour travailler avec l’équipe. En fait, il assure que les Sixers doivent être clairs sur le fait qu’ils ne trouveront pas de collaboration de sa part : « L’un des messages qu’il a envoyé aux Sixers est que son travail n’est pas d’aider à améliorer leur valeur marchande, qu’il doit se consacrer à réorienter les choses ou à mettre les Sixers dans une meilleure situation face à une négociation. C’est quelque chose qui n’est pas au menu du jour pour lui. Il n’a aucun intérêt à revenir en arrière et à inverser la situation. »

Simmons est un étoile à trois reprises qui en 2020 est entré dans le troisième quintette de la saison et au cours des deux dernières saisons, il a été dans le meilleur quintette défensif. Dans le passé, il avait en moyenne 14,3 points, 7,2 rebonds et 6,9 passes décisives. Son tir ne s’est pas amélioré du tout, en fait il a empiré, mais c’est l’un des défenseurs d’élite de la NBA et un joueur avec un formidable instinct de passe et une grande capacité à jouer en transition rapide. Mais tout cela en ce moment pèse moins que ces terribles problèmes de notation, son manque de tir de moyenne (disons pas longue) distance, les erreurs sur les lancers francs et la déconnexion que tout cela a produit lors de la dernière élimination en séries éliminatoires, contre les Hawks . Windhorst ajoute un autre fait qui favorise la position du joueur au cas où les Sixers penseraient à le convaincre sur la base d’amendes : « En raison de la manière dont son contrat est structuré, il touchera la moitié de son salaire avant le 1er octobre. Sur les 33 millions pour la saison prochaine, il en aura 16,5 à cette date. Il aura donc empoché un butin succulent avant que les Sixers n’aient pu lui prendre le premier centime avec une amende. »

C’est une mauvaise nouvelle pour un Sixers qui continue d’essayer de tirer le meilleur parti d’un joueur qui n’a que 25 ans. Mais le marché, pour l’instant, ne réagit pas. Jon Krawczynski couvre les Timberwolves, un de ceux qui seraient a priori intéressés par un éventuel transfert, et a précisé sur son podcast que les demandes de l’équipe de Philadelphie ne trouvent pas d’écho dans le reste de la NBA: « Le marché pour Ben Simmons en ce moment est énorme. Il y a des équipes qui se sont intéressées, mais bien sûr ce n’est pas la frénésie à laquelle Morey s’attendait lorsqu’on a su qu’il voulait partir. Aucune offre n’a été lancée pour lui ».