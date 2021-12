Simon Ateba interrompt un autre journaliste pour Quiz Jen Psaki

Attaché de presse de la Maison Blanche Jen Psaki autorisé Today News Africa correspondant Simon Ateba pour poser une question après avoir interrompu un autre journaliste, et une semaine après que Psaki l’ait exclu pour avoir fait la même chose.

Lors du briefing de jeudi, Ateba est intervenu après que Psaki a appelé le correspondant brésilien Raquel Krahenbuhl, et après plusieurs tentatives pour le faire taire, Psaki a cédé et a répondu à la question d’Ateba :

MME. PSAKI : Pouvons-nous laisser – pouvons-nous laisser Raquel – Simon, Simon, Simon –

M. ATEBA : J’ai essayé de poser une question pour un —

MME. PSAKI : Simon, j’essaye de répondre à ta question. Et puis je vais aller voir Raquel, d’accord ? Laisse moi –

MME. KRAHENBUHL : Merci beaucoup, Jen, pour —

MME. PSAKI : Puis-je dire une chose, Raquel, et ensuite j’irai vers toi ?

MME. KRAHENBUHL : Bien sûr.

MME. PSAKI : Simon, nous évaluons chaque jour. Nous ne voulons pas que ce soient des mesures permanentes —

M. ATEBA : Jen, je peux poser ma question ?

MME. PSAKI : – et c’est quelque chose sur lequel le président reçoit des mises à jour de son équipe COVID chaque jour.

M. ATEBA : Alors — donc, ma question est la suivante : la variante Omicron est maintenant présente dans 57 pays. L’OMS a publié une déclaration aujourd’hui et a déclaré que l’Afrique compte 46 pour cent des près de 1 000 cas dans le monde. Mais 70 – près de 70 pays dans le monde ont imposé une interdiction de voyager à une seule nation d’Afrique noire.

Et les États-Unis font partie des pays qui ont imposé des sanctions à seulement huit pays africains, lorsque le virus – lorsque la variante est dans 57 pays. Pourquoi ne pas simplement le lever ou imposer des sanctions à tous les pays qui l’ont ? Que diriez-vous à ceux qui pensent qu’il s’agit d’une interdiction raciste qui cible uniquement les nations africaines et noires africaines ?

MME. PSAKI : Simon, je vous dirais que ce n’est absolument pas l’intention. Ce n’est pas notre politique. C’était une recommandation des experts médicaux et de la santé car il y avait un grand nombre de cas en Afrique du Sud. Et ils ont pris la décision très tôt, par prudence et pour protéger le peuple américain, de ralentir la propagation de la variante.

Ce n’est pas censé être permanent. Ce n’est pas censé être une punition. Et nous évaluons chaque jour les décisions sur l’opportunité de lever ces restrictions.