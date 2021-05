Simon Cowell annule l’apparition de “X Factor Israel” alors que la violence se poursuit

Simon Cowell se retire du jugement de la prochaine saison de X Factor Israel sur la violence en cours.

Le producteur britannique devait juger les candidats pour la version israélienne de “The X Factor”. Cependant, Reshet, la société israélienne qui produit la série, a confirmé que Simon Cowell avait annulé sa comparution. Cowell n’a pas expliqué son raisonnement pour se retirer. Les spéculations sur son retrait potentiel ont commencé la semaine dernière.

La violence renouvelée entre Israël et le Hamas a frappé les rues du pays. Cowell n’a pas commenté publiquement les combats. Cependant, un journal juif britannique cite une source proche de Cowell qui a déclaré qu’il ne pouvait pas participer pour “un certain nombre de raisons” et qu’il était “amèrement déçu”.

Simon Cowell s’est remis de plusieurs opérations du dos et d’une rééducation poussée après un accident de moto l’année dernière. Cowell a créé la version originale de « The X Factor » pour la télévision britannique. Il a annoncé en décembre 2020 qu’il comparaîtrait en tant que juge dans la quatrième saison de “X Factor Israel”. À l’époque, Cowell a déclaré qu’il pouvait “à peine attendre de voir ce que les Israéliens ont à offrir”.

Son équipe a également aidé l’émission à sélectionner les juges locaux pour la nouvelle saison. La chanteuse israélienne et ancienne gagnante du Concours Eurovision de la chanson, Netta Barzilai, sera juge aux côtés d’Aviv Geffen, Ran Danker, Miri Mesika et Margalit Tzanani. Le gagnant de l’émission de cette année représentera le pays au Concours Eurovision de la chanson 2022.

Selon People, le personnel de Cowell a contacté la société de production israélienne au sujet de ses préoccupations la semaine dernière. À l’époque, Cowell n’avait pas décidé s’il comparaîtrait en tant que juge lors de la quatrième saison. Le tournage des nouvelles saisons de « X Factor Israel » devrait commencer cet été.

Reshet ne dirait pas du tout si Cowell sera impliqué dans la production de l’émission. Pour l’instant, Cowell ne remplira pas son rôle de juge dans l’émission. Le concept X Factor a été l’une des séries de télé-réalité musicales les plus réussies de Cowell.

Cowell a été producteur et juge pour les sept premières saisons de la version britannique. Il a ensuite déménagé aux États-Unis pour y lancer la compétition de talents. Maintenant, le spectacle est produit dans plus de 56 territoires à travers le monde. Son apparition dans la version israélienne aurait été la première fois que Cowell apparaissait en tant que juge en dehors du Royaume-Uni et des États-Unis.

« La participation de Cowell en tant que juge au format israélien offre une opportunité d’exposition internationale aux chanteurs israéliens », a déclaré Reshet dans un communiqué de presse en décembre 2020 – lorsque Cowell a été annoncé comme juge.