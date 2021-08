Simon Cowell devient ému en parlant à la chanteuse Nightbirde de sa bataille contre le cancer

Simon Cowell n’a pas pu retenir ses émotions alors que la chanteuse Nightbirde est revenue à America’s Got Talent mercredi pour partager son appréciation envers les fans et les juges après avoir dû abandonner la compétition plus tôt ce mois-ci pour se concentrer sur sa santé au milieu de sa bataille contre le cancer. La chanteuse inspirante, de son vrai nom Jane Marczewski, a touché Cowell lors de son audition originale de la saison 16, remportant son Golden Buzzer, et il était clair que le juge était toujours derrière elle à 100%.

“Vous avez pris la décision, à juste titre, que votre santé est votre priorité en ce moment. Et je sais que la dernière fois que nous nous sommes parlé, vous avez en fait dit que vous aviez l’impression de laisser tomber les gens. Eh bien, je veux juste dire, au nom de tous nous, tu n’as laissé tomber personne”, lui a dit Cowell, s’étouffant alors qu’il parlait. “Même si vous n’avez pas concouru, vous avez déjà gagné.”

La chanson originale de Nightbirde, “It’s Okay”, a maintenant été vue plus de 31 millions de fois et a eu “un tel impact sur tant de gens”, a partagé Cowell, tout comme son courage et sa vision de la vie. “La chose la plus importante est votre bien-être, votre santé et votre rétablissement. Au nom de nous tous ici, nous envoyons notre amour, nos prières. Nous avons hâte de vous revoir bientôt”, a-t-il déclaré.

Le juge Howie Mandel a également appelé Nightbirde “l’affiche du courage face à l’adversité, de l’équilibre, de la beauté et du combat”. Le musicien a déclaré à l’animateur Terry Crews qu’il n’y avait “aucun moyen” qu’elle ait jamais imaginé l’impact de sa chanson. “C’est une chanson que j’ai écrite pour moi-même au milieu de la nuit quand j’avais tellement besoin de ces mots et c’est beau de voir le monde accueillir cette chanson dans sa propre nuit noire et j’en suis submergée”, a-t-elle déclaré.

Remerciant les juges pour l’opportunité de partager son histoire et sa musique, Nightbirde a déclaré aux juges: “Je pense que nous assistons à une si belle image de l’esprit humain et du triomphe de l’esprit humain, et je pense que cela a restauré ma foi en l’humanité beaucoup de voir les gens se rassembler juste pour le fait que nous souffrons tous, que nous souffrons tous et que nous avons tous le potentiel de surmonter. »