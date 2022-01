Simon Cowell et Lauren Silverman se fiancent

La voix de cette fille fait qu’un spectacle change ses règles 1:58

Londres . – Simon Cowell et sa partenaire de longue date, Lauren Silverman, se marient, a confirmé mercredi à CNN un représentant du juge de « America’s Got Talent ».

Le représentant n’a pas donné de détails, mais le journal The Sun a rapporté que le couple s’était fiancé lors d’une récente escapade à la Barbade.

Cowell, 62 ans, et Silverman, maintenant âgé de 44 ans, ont commencé leur relation publique en 2013, peu de temps après que l’ex-mari de Silverman et ami proche de Cowell, Andrew Silverman, ait demandé le divorce en juillet, affirmant que le couple était impliqué dans une liaison extraconjugale.

Le créateur de « The X Factor » et Silverman, un mondain de New York, ont accueilli leur premier fils, Eric, en 2014. Silverman a également un fils issu d’un précédent mariage.

Lorsqu’on lui a demandé précédemment dans l’émission de radio de sa co-vedette d' »American Idol » Ryan Seacrest si elle prévoyait d’épouser Silverman, Cowell a répondu : » Disons-le ainsi, je ne m’attendrais pas à ce qu’elle soit une mère célibataire. «

Le directeur de l’émission de téléréalité a déclaré au magazine britannique OK! en novembre, lui et Silverman sont « plus proches que jamais », révélant que « la romance perdure » entre eux.

« Covid-19 était le vrai test », a-t-il déclaré.

« Comme tout le monde, nous avons été enfermés pendant longtemps et c’est à ce moment-là que vous réalisez si vous appréciez vraiment la compagnie de l’autre ou non. Et nous l’avons vraiment, vraiment fait. Alors pour répondre à votre question… ouais, la romance continue ! »