Simon Cowell et Lauren Silverman se sont fiancés près de 8 ans après avoir accueilli leur fils

Simon Cowell se prépare à dire « oui ».

La personnalité de la télé-réalité de 62 ans est fiancée à Lauren Silverman, ont confirmé des représentants au magazine People.

Cowell et sa fiancée mondaine se fréquentent depuis 2004, selon le point de vente. En 2014, les deux ont eu un fils, Eric.

La star a posé la question la veille de Noël à la Barbade, où ils se sont rencontrés pour la première fois, rapporte le point de vente. Cowell aurait proposé lors d’une promenade sur la plage avec son amour de 44 ans.

Simon Cowell et Lauren Silverman sont fiancés. (.)

Eric, 7 ans, et le fils aîné de Silverman, Adam, étaient également là pour la grande question.

« Ils sont tous les deux super heureux », a déclaré l’initié à People. « Ils sont ensemble depuis longtemps maintenant et s’adorent donc ce n’est pas une énorme surprise pour leurs amis proches. »

Les représentants de Cowell n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Les fiançailles surviennent environ un an et demi après que Cowell a fait une chute sur un vélo électrique, entraînant de graves blessures au dos.

Simon Cowell aurait posé la question en marchant sur la plage avec sa famille. (Presse associée)

« Cela aurait pu être bien pire. Quand j’ai vu la radiographie, j’ai vraiment failli me briser la colonne vertébrale, donc je n’aurais littéralement pas pu marcher », a-t-il déclaré à Extra plus tôt cette année.

La personnalité de la télévision a révélé que Silverman et Eric étaient de grands supporters pendant la période de chirurgie et de récupération.

« Elle était incroyable. Elle et Eric étaient comme mon soutien. Je n’aurais pas pu m’en sortir sans eux, alors nous nous sommes rapprochés », a-t-il déclaré.

Simon Cowell, Lauren Silverman et leur fils Eric en 2018. (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

« La chose la plus difficile était, et je l’ai dit à Lauren quand je suis sorti de l’hôpital, j’étais tellement gêné de rentrer à la maison, regardant environ 100 [years old] parce que je ne pouvais pas marcher, et j’ai ces tiges métalliques dans le dos et toutes ces vis », a déclaré Cowell.

L’ancien juge d' »American Idol » a admis qu’il ne savait pas comment expliquer la situation à son fils mais a révélé que « [Lauren] de toute évidence lui a dit quelque chose parce qu’il est entré et j’étais allongé sur le lit et il a dit : ‘Papa, tu es comme Iron Man’, et j’ai pensé que c’était la chose la plus gentille et que cela signifiait beaucoup. »

