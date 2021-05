Simon Cowell fait une tarte au visage dans la bande-annonce de America’s Got Talent ⋆ .

Simon Cowell a eu une tarte au visage dans des scènes hilarantes dans la toute nouvelle bande-annonce de la prochaine saison de America’s Got Talent.

Le juge Howie Mandel a livré le dessert brutal et s’est assuré que l’assiette de crème avait le magnat de la musique sur tout son visage immaculé, laissant presque une petite tache sur son front couvert.

Mais ce n’est pas seulement Simon qui a pris pied, car Howie avait été victime de la même blague quelques secondes plus tôt par la co-star Heidi Klum et Sofia Vergara se retrouvant également dans la ligne de tir.

Donnant ses commentaires au mystérieux concurrent qui a sans aucun doute déclenché le feu de l’enfer désordonné, Howie leur a rappelé: “ Il y a un million de dollars en jeu. ”

Simon, qui était toujours couvert de crème, a ajouté: “ Vous devez prendre cela plus au sérieux. ”

Ce tout nouveau teaser vient après la première bande-annonce de la saison 16 qui a vu Simon revenir à la série pour la première fois depuis qu’il s’était cassé le dos après être tombé d’un vélo électrique l’année dernière.

Simon Cowell était couvert de crème (Photo: NBC)

Déclarant que le concours de cette année célèbre la joie et le bonheur comme il l’enthousiasmait: «Le ton dominant est que nous l’avons traversé, et maintenant faire ce spectacle signifie plus que toute autre chose.

Simon se remet en pleine forme après son terrible accident en août dernier, qui lui a valu six heures de chirurgie exténuante.

Howie Mandel a volontiers planté la tarte sur le visage de Simon (Photo: NBC)

Il a également été contraint de se retirer de ses engagements télévisés pour le reste de l’année pour récupérer.

Après l’accident, le juge des talents TV a tweeté: «Quelques bons conseils… Si vous achetez un vélo de trail électrique, lisez le manuel avant de l’utiliser pour la première fois.

«J’ai cassé une partie de mon dos. Merci à tous pour vos aimables messages.

Plus: Simon Cowell



«Et un immense merci à toutes les infirmières et médecins. Certaines des personnes les plus gentilles que j’aie jamais rencontrées. Restez en sécurité tout le monde Simon.

America’s Got Talent revient le mardi 1er juin sur NBC.





