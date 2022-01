Simon Cowell fiancé à un partenaire de 13 ans

Le juge d’America’s Got Talent, Simon Cowell, a réussi sa propre audition. Cowell s’est fiancé à sa petite amie de longue date, Lauren Silverman, lors d’un récent voyage à la Barbade. Cowell et Silverman se sont rencontrés en 2004 et ont rendu leur relation publique en 2013. Ils sont les parents d’un fils Eric, 7 ans.

Cowell, 62 ans, a fait sa demande devant leur fils et le fils de Silverman d’un précédent mariage, Adam, la veille de Noël, a déclaré une source au Sun. « Simon et Lauren sont ridiculement, épouvantablement amoureux – incroyablement, le verrouillage les a rapprochés plus que jamais », a déclaré la source. La proposition a été une surprise totale pour Silverman, 44 ans, qui « ne s’est jamais attendu à ce qu’il pose la question en un million d’années », a déclaré la source.

(Photo : Jeff Spicer/.)

« C’était important pour Simon que les enfants soient là aussi, car il les adore tous les deux et la famille qu’ils sont devenus », a poursuivi la source. « Lauren a été le rocher de Simon ces dernières années – le soutenant quand il s’est cassé le dos, et contre vents et marées en général. Ils forment un couple merveilleux. Bien que Simon n’ait jamais pensé qu’il était du genre à se marier, il s’est rendu compte qu’il avait rencontré la femme de ses rêves – et ne pouvait pas être plus heureux. Selon les mots de Beyoncé, il était temps de mettre une bague dessus. «

Bien que Cowell n’ait pas commenté les fiançailles sur Instagram, ses représentants ont confirmé l’heureuse nouvelle à PEOPLE. Une autre source a déclaré au magazine que les deux étaient « tous deux super heureux ». Ils « sont ensemble depuis longtemps maintenant et s’adorent donc ce n’est pas une énorme surprise pour leurs amis proches », a déclaré la source.

Cowell et Silverman ont accueilli leur fils Eric en février 2014. Bien qu’ils se soient rencontrés en 2004, ils ont commencé à sortir ensemble en 2013, alors que Silverman et son premier mari, Andrew Silverman, étaient en train de divorcer. Leur divorce a été finalisé en août 2013. Le processus a suscité une couverture médiatique parce qu’Andrew Silverman a accusé Silverman d’adultère dans les papiers du divorce. À l’époque, Silverman a publié une déclaration, demandant aux médias de respecter leur vie privée pour le bien de leur fils.

Ce sera le premier mariage de Cowell. Il a déjà été fiancé à Mezhgan Hussainy de 2010 à 2011. Cowell est surtout connu pour sa carrière de juge sur The X Factor, Pop Idol, American Idol, Britain’s Got Talent et America’s Got Talent. Il a également fondé la société de divertissement médiatique Syco.