Simon Cowell quitte son rôle de longue date à la télévision pour consacrer du temps à sa famille à la suite d’une blessure au dos

Simon Cowell prend du temps pour se délecter de sa vie de famille. La nouvelle survient alors que Cowell passe plus de temps à la maison pour se remettre d’une grave blessure au dos. Le découvreur de talents est juge principal sur X Factor et Britain’s Got Talent depuis près de 20 ans. Il sera remplacé par Gary Barlow pour sa nouvelle émission ITV très attendue, Walk The Line. Cowell, 62 ans, continuera à jouer dans la série dans les coulisses en tant que producteur exécutif.

Cowell a subi une importante opération au dos il y a plus d’un an après avoir subi une blessure lors d’un horrible accident sur un vélo électrique. Maintenant, Cowell veut passer plus de temps à la maison avec sa partenaire Lauren et leur fils Eric. Malgré cela, Cowell s’engage à apporter de nouveaux projets télévisés. Il devrait revenir lors de la prochaine saison de Britain’s Got Talent. L’accident a presque laissé Cowell paralysé. Il a dû réapprendre à marcher.

À propos de sa décision de s’éloigner de la série dans un rôle de talent, Cowell a déclaré: « C’est une situation dans laquelle j’ai décidé qu’il était juste pour moi de me concentrer sur mon rôle de créateur et de producteur alors que nous nous préparons à l’énorme lancement. » Il donne sa bénédiction à Barlow, ajoutant: « Le pedigree musical de Gary est sans pareil – et nous nous connaissons depuis longtemps maintenant – je suis donc ravi qu’il prenne le relais pour moi pour la première série de Walk The Line. Je Je sais qu’il fera un travail fantastique. »

Barlow a précédemment travaillé avec Cowell sur la version britannique de X Factor. Cowell a fait profil bas depuis son accident. Une source proche de Cowell a déclaré au Sun : « Tout le monde chez ITV et au sein du Camp Cowell est extrêmement enthousiasmé par ce nouveau projet. Il a tous les ingrédients pour être un énorme succès. Comme vous pouvez l’imaginer, le bourreau de travail Simon a été massivement impliqué dès le départ. « Vas-y ». Mais compte tenu de tous les bouleversements de l’année écoulée, avec le confinement et sa santé, il a décidé que ce n’était pas le moment d’être devant la caméra. »

Cowell a travaillé sans arrêt au cours des deux dernières décennies. D’autres projets dans lesquels il a été impliqué incluent American Idol, à la fois la version américaine et britannique, et X Factor US.