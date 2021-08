Simon Cowell s’extasie sur la chanteuse d’opéra de 9 ans, la comparant à Carrie Underwood

Simon Cowell voit un avenir radieux pour Victory Brinker, la chanteuse d’opéra de 9 ans qui a conclu mardi les quarts de finale en direct d’America’s Got Talent avec une belle performance de “Casta Diva”. La petite fille, qui lors de la phase d’audition de la saison 16 a remporté le tout premier Golden Buzzer simultané de Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum, Howie Mandel et l’animateur Terry Crews, a de nouveau surpris les juges avec son talent vocal lors de l’émission en direct de NBC.

Cowell, qui a aidé à découvrir Carrie Underwood lors de la quatrième saison d’American Idol en 2005, a même fait des comparaisons avec la superstar lauréate d’un Grammy lors de l’examen de la performance du natif de Pennsylvanie. “Vous avez un talent spécial unique et je pense que vous êtes incroyable. Cela m’étonne. Je ne savais même pas que quelqu’un de votre âge pouvait chanter de cette façon”, a déclaré Cowell à Brinker après sa performance, nommant Underwood comme le plus comparaison appropriée avec ce qu’elle apporte à ses performances.

La juge Sofia Vergara a fait écho: “Je pensais que quelqu’un avait besoin d’années et d’années et de décennies d’entraînement et vous le faites comme si de rien n’était. Comme si c’était la chose la plus naturelle pour vous. Vous méritez d’être ici.” Heidi Klum a répondu : “Tu as le cadeau le plus incroyable. On dirait presque que ce n’est pas réel, on dirait presque que ça ne vient pas de toi. Je dirais que tu es la cerise sur le gâteau d’une nuit incroyable ce soir. “

Après la performance, Cowell a continué à parler du talent de Brinker dans une interview avec PEOPLE, expliquant ce qui l’avait amené à voir une similitude avec le chanteur de “Jesus, Take the Wheel”. “Je ne comprenais pas grand-chose à la musique country lorsque j’ai rencontré Carrie pour la première fois, mais vous connaissez une star lorsque vous en entendez une et que vous rencontrez quelqu’un”, a déclaré Cowell. “Je pense la même chose avec Victory sur le peu que je connais sur l’opéra et la musique classique – pas grand chose.”

Qualifiant Brinker de “véritable et authentique star”, Cowell a déclaré qu’il voyait un avenir pour la petite fille qui ferait des disques, des concerts, des films et tout ce qui lui tenait à cœur. “Elle a quelque chose de spécial en elle. Elle est incroyablement talentueuse. Elle a été fantastique lors de l’audition, mais elle a été exceptionnelle ce soir”, a ajouté Cowell.