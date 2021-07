Simon Helberg est profondément engagé – WWD

Les gens aiment dire à Simon Helberg qu’ils n’ont jamais vu “The Big Bang Theory”. Des gens comme Dustin Hoffman et Stephen Frears.

C’est un aveu réflexif, apparemment. Hoffman – avec qui Helberg joue dans “As Sick As They Made Us” – a proposé en guise d’atténuation: “Mais ne vous inquiétez pas, je n’ai jamais vu ‘Friends’ non plus.” Frears, qui a jeté Helberg dans “Florence Foster Jenkins”, avait entendu parler de la série, mais c’est tout. « Il ne comprenait tout simplement pas », dit Helberg. “Il m’a dit : ‘Est-ce que c’est une de ces séries où tu restes là et tu racontes des blagues ?'”

La sitcom très populaire de CBS, pour le meilleur ou pour le pire, continue de définir la carrière de ses acteurs.

En fait, la carrière cinématographique de Helberg (il est aussi un pianiste de jazz qui joue un « tout petit peu de batterie », dit-il) sort des sentiers battus en vertu des conventions de la télévision amusante. Oui, son CV est lourd sur la comédie (au cinéma et à la télévision). Mais il y a plusieurs rôles éclectiques avec des réalisateurs d’auteur, dont le thriller de Joel et Ethan Coen en 2009 “Un homme sérieux”, dans lequel il a joué un jeune rabbin grinçant et affaibli, et la comédie sous-estimée de Frears en 2016 “Florence Foster Jenkins”. En tant qu’accompagnateur anxieux et aveugle de l’horrible soprano délirante de Meryl Streep, Helberg parvient à voler des scènes de Streep et Hugh Grant.

Helberg, 40 ans, a fait le voyage dans le bas de Manhattan depuis Rutherford, NJ, où il a tourné “Sick”, le premier film de son ami et ancienne co-vedette de “Big Bang” Mayim Bialik, avec Hoffman, Candice Bergen et Dianna Agron. Léger et sans prétention, il est vêtu d’un T-shirt gris foncé, de kakis amples et de baskets rouges, ses cheveux tirés en arrière en une queue de cheval soignée. Il porte son masque en tissu de couleur moutarde suffisamment serré pour que, plus d’une demi-heure après son retrait, des lignes horizontales restent en retrait sur ses pommettes.

Pendant la pandémie, Helberg et son épouse, Jocelyn Towne (l’actrice-réalisatrice-scénariste et la nièce de Robert Towne) et leurs enfants Adeline, 9 ans et Wilder, 6 ans, se sont retirés dans leur propriété au nord de Los Angeles, où ils montaient à cheval , ont scolarisé leurs enfants à distance et ont surtout tenu leurs amis et leur famille élargie à distance. « Sick » est son premier projet depuis que COVID-19 a fermé Hollywood, et il admet qu’il est « revigorant-terrifiant » de retourner dans le bain d’humanité de la vie pré-pandémique. “Les choses commencent à sembler semi-normales.” Il marque une pause, puis ajoute : “Mais je vais me contenter de moins dystopique.”

Helberg porte peut-être ses angoisses sur sa manche, mais il est impatient de relancer une carrière post-réseau de sitcom qui comprend désormais l’opéra rock attendu du réalisateur culte français Leos Carax “Annette”, qui a ouvert le 74e Festival de Cannes le 6 juillet, et vient aux États-Unis en version limitée le 6 août. Mettant en vedette Adam Driver et Marion Cotillard, « Annette » est un film captivant, immersif et visuellement saisissant sur un humoriste (Driver), sa femme soprano superstar (Cotillard) et The Conductor (Helberg), qui forme un lien spécial avec la petite fille du couple, Annette. Le film présente toute la musique originale de Ron et Russell Mael de Sparks, le duo d’art rock. C’est aussi le premier long métrage de Carax en anglais. « Annette », comme « Florence Foster Jenkins », utilise également les compétences musicales considérables de Helberg. Pianiste de jazz, Helberg a dû apprendre à diriger un orchestre. Comme le reste de la distribution, il chante aussi.

« Cela a été un effort conscient pour ne pas répéter les choses », explique-t-il.

Helberg a grandi imprégné d’Hollywood; son père Sandy Helberg, le fils de survivants de l’Holocauste, est écrivain et acteur et a été l’un des premiers membres du théâtre d’improvisation de Los Angeles The Groundlings ; sa mère Harriett est directrice de casting. Enfant, Helberg a étudié le piano classique, mais s’est davantage concentré sur le rock, et finalement sur le jazz. Il a rejoint un groupe alors qu’il était en 8e année, son père conduisant souvent Simon, 14 ans, à des concerts dans des lieux banals autour de LA – un restaurant thaïlandais, des halls de bureau, Borders Books le dimanche. Après le lycée, il a passé deux ans à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York. « Je voulais apprendre à (agir) », dit-il. « Je ne voulais pas simplement essayer par instinct. Je savais à quel point c’était difficile. J’avais l’impression que j’avais besoin d’en avoir autant que possible dans mon coin.

Mais il a abandonné après deux ans pour retourner à LA, passant les années suivantes à travailler dans des restaurants et à rebondir entre des sketchs (à l’avant-poste de Second City à Los Angeles, un passage “court et pas incroyablement gratifiant” sur “Mad TV” de Fox ), de petits seconds rôles (le véhicule Will Ferrell “Old School”, le “Studio 60 on the Sunset Strip” d’Aaron Sorkin) et beaucoup de pilotes ratés.

Et puis, quand il avait 26 ans, “Big Bang” est arrivé. Il était sous contrat sur “Studio 60”, il a donc dû demander une dispense à Sorkin, même alors un poids lourd d’Hollywood. « C’était comme demander quelque chose à Don Corleone », se souvient Helberg. « Euh, Aaron euh, j’ai ce pilote… Il m’a répondu : « Espèce de merde ingrate ». Et puis il a écrit, tiret, tiret, tiret, ‘Je plaisante. Il faudrait qu’ils arrachent la plume de mes mains froides et mortes pour arrêter d’écrire pour toi. Je l’ai sauvé. Si seulement c’était un télégramme, je l’aurais encadré.

Le succès de “Big Bang” a été soudain et dévorant – à son apogée, l’émission était regardée par plus de 20 millions de personnes chaque semaine, lors de sa dernière saison en 2019, elle comptait encore plus de 17 millions de téléspectateurs.

« Je suis à l’antenne depuis 12 ans et maintenant c’est fait », dit Helberg. « Je ne comprends pas comment fonctionne le temps. On a l’impression à certains égards que cela ne s’est jamais produit. Je ne peux pas imaginer un temps avant cela, mais vous ne le ressentez jamais quand vous y êtes.

Quand je pose des questions sur les rumeurs persistantes d’une réunion « Big Bang », il rit. «Je ne sais pas ce que seraient une réunion ou un redémarrage. On s’est juste arrêté (faire le show). Il fait à peine froid. Ne pas le comparer à un cadavre.

Aussi formatrice que soit l’expérience, il n’a aucun intérêt à la répéter.

“Ces films”, dit-il, se référant à “Florence Foster Jenkins”, “Un homme sérieux” et maintenant “Annette”, “ils sont vraiment là où vit mon goût, là où est mon cœur.”

Et il y a deux ans, Helberg s’est retrouvé dans un stand de Lucky Strike, le bistrot de SoHo autrefois emblématique et désormais fermé. En face de lui, sirotant un jus de pamplemousse avec juste un peu de glaçons, était assis Carax. Énigmatique et impénétrable, Carax avait demandé à Helberg de lui envoyer une vidéo de lui-même jouant « I’m an Accompanist », l’une des chansons d’« Annette ».

« Nous sommes restés longtemps silencieux. À un moment donné, il m’a juste regardé et m’a dit : « Alors, est-ce que vous êtes, hein, couleur naturelle », se souvient Helberg, affectant un accent français. « Il parlait de mon visage. Il a en quelque sorte pointé du doigt… », poursuit-il en faisant un mouvement circulaire avec son index. « J’ai dit : ‘Eh bien, je porte du rouge, mais oui à part ça.’ Il n’a pas ri. J’ai senti la lumière s’éteindre derrière ses yeux.

À ce stade, Helberg s’était déjà lancé dans une odyssée de plusieurs mois pour devenir citoyen français afin de décrocher le rôle. (Carax avait besoin d’un certain quota de citoyens européens dans les acteurs et l’équipe afin d’obtenir un financement de l’UE.) La femme de Helberg est devenue citoyenne française en 2013 ; elle est née aux États-Unis d’un père américain et d’une mère française. Leurs enfants fréquentent le Lycée Français de Los Angeles. Et Helberg avait joué avec l’idée, mais maintenant il tentait de comprimer un processus bureaucratique kafkaïen qui peut prendre des années en quelques mois. Cela semblait impossible. Il était désespéré.

“Je savais que je ferais tout ce que je pourrais pour travailler avec [Carax],” il dit.

À un moment donné, il s’est retrouvé à une collecte de fonds scolaire avec le consulat général. « J’ai commencé à danser avec lui et j’ai senti sa veste, qui était en velours. Et j’étais comme, ‘Ooh, tu es doux au toucher. Je pourrais juste me blottir. J’avais envie de flirter avec lui. C’était comme si j’étais dans la « Bourne Identity », comme si je pouvais peut-être lui coller un dispositif de suivi sur le cou. »

« C’était un long chemin, poursuit-il. « Je n’ai pas retenu le français. Et l’ironie est à la toute fin, ils sont comme, ‘Oh, en fait, nous n’avions pas besoin de vous pour devenir citoyen parce que maintenant nous avons Marion [Cotillard, who is French].’ J’étais comme, ‘Oh, c’est bien. C’était facile, du gâteau.

Un autre acteur a peut-être laissé tomber le rôle. Mais comme le note Bialik, un ami de Helberg : « Simon est une personne profondément engagée.

Ça valait la peine.

« Une grande partie de ce que (Carax) a fait était en quelque sorte impossible », déclare Helberg. «Des scènes massives en un seul plan traversant une forêt belge au milieu de la nuit en chantant, en montant et en descendant des escaliers, en tombant dans des piscines, tout se passe en temps réel pendant que nous chantons en direct et que je dirige un véritable orchestre. C’était comme une danse. Il était le chorégraphe et nous faisions partie de son expression. Je n’ai jamais été dans un film, où je me sentais si prêt à tout abandonner à (un réalisateur). Et même quand je le vois, j’ai l’impression de ne regarder que l’expression de la vie, de l’amour et de la perte de cet artiste. Je ne me sens même pas redevable de ma performance. Je me sens juste très chanceux d’avoir pu être une sorte de figurine dans son monde.

Carax, bien sûr, n’a jamais vu “Big Bang Theory”.

« Et je pense que c’est parfois la raison pour laquelle j’ai l’occasion de faire ces travaux », dit Helberg. « Peut-être que je vais continuer à trouver des gens qui ne regardent pas la télévision et qui veulent m’embaucher. En fin de compte, si je peux faire assez de ces choses, peut-être que même les gens qui regardent notre émission peuvent commencer à se rendre compte que nous sommes capables d’accéder à différentes parties de nous-mêmes.