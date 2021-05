Simon Jordan a canalisé son promoteur de boxe intérieur en disant une fois le gardien de but de Crystal Palace Alex Kolinko au manager de PUNCH Trevor Francis dans le but de régler une dispute

Simon Jordan a rappelé comment il avait dit une fois à un joueur de Crystal de PUNCHER son manager dans le but de résoudre un conflit.

Le patron des Eagles à l’époque, Trevor Francis, avait lancé la saison de championnat à domicile du club en 2002/03 avec un match nul 1-1 contre Bradford à Selhurst Park.

Francis aurait frappé Alex Kolinko, ce que le manager a nié avoir fait

Cependant, il a été allégué que Francis a frappé le gardien de but remplaçant Alex Kolinko pour avoir semblé aimer regarder les visiteurs marquer depuis le banc.

Rappelant les tensions entre les deux hommes, Jordan, qui possédait Crystal Palace entre 2000 et 2010, a déclaré à talkSPORT que son manager était sous beaucoup de pression.

«Il y avait eu une situation l’année précédente où il avait eu une altercation avec Clinton Morrison dans le vestiaire.

«Clinton était devenu intelligent avec lui et Trevor ne l’avait pas traité, alors il avait continué à le faire la saison suivante.

«Nous étions à la maison à Bradford pour le premier match de la nouvelle saison dans le championnat, ils ont marqué un but et apparemment Alex Kolinko, qui était assis sur le banc, a souri.

«Alors Trevor l’a clonqué – et a nié l’avoir fait! Alors, quand il a nié l’avoir fait, la police a voulu le voir après le match et je suis allé voir Trevor.

«Trevor avait enveloppé ses mains comme un boxeur et il a dit: ‘Je ne l’ai pas frappé!’ Alors j’ai dit, ‘pourquoi enveloppes-tu tes mains comme un boxeur avec de la glace, Trevor? Sortez et je m’occuperai de la police. ”

Kolinko a passé trois ans au Crystal Palace de 2000 à 2003

Mais les tensions bouillonnaient encore sur le terrain d’entraînement par la suite et Jordan a trouvé un moyen très peu conventionnel de résoudre leur différend.

«Alex, qui était hors de lui, était un grand, grand homme-montagne d’un gardien de but letton, je l’ai promené lui et Trevor autour du terrain d’entraînement.

«L’agent d’Alex me disait:” Le moyen de résoudre cette situation, Simon, est de payer tout son argent et de me donner 50 000 £ et je vais régler le problème pour vous “.

«Alors je les ai amenés à marcher sur le terrain d’entraînement pour essayer de le résoudre et ils ne le résolvaient pas.

«Trevor disait: ‘S’il vous plaît, Alex, ne me poursuivez pas, nous avons tous perdu la tête’. Alors j’ai dit à Alex: «Regarde, voici la meilleure chose à faire. Trevor a mis tes mains derrière ton dos, Alex, donne-lui un clonk.

Jordan est désormais un hôte régulier sur talkSPORT

«Trevor est devenu cendré et Alex a dit:” Je ne fais pas ça, je l’ai mis derrière moi “. Et ce fut la fin de cela.

Cependant, ce n’était pas tout à fait la fin car Jordan affirmait que Kolinko avait refusé de jouer sous Francis quelques semaines plus tard!

Il a conclu: «Trois semaines plus tard, nous avons joué contre Leicester, Alex est sorti du vestiaire en refusant de jouer.

«Nous n’avions donc pas de gardien de but! Nous avons dû faire voler un gardien de but en hélicoptère avec moi pour le faire jouer.

Jordan, qui est un grand fan de boxe, a déclaré plus tard à talkSPORT qu’il aurait aimé se lancer dans la promotion de la boxe.

«C’est un regret pour moi car c’est un de ces sports quand ça, quand on regarde un combat comme Josh Buatsi contre [Daniel] Dos Santos et vous voyez la dignité et l’intégrité de gagner et de perdre, je me demande pourquoi j’ai dépensé 50 millions de livres sterling de mon argent pour les footballeurs.

«Mais c’était juste un produit de l’époque. J’étais absorbé par un sport tout en regardant un autre avec envie.

