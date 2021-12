Simon Jordan a dit de s’excuser auprès de Jack Grealish pour l’explosion de « crétin », mais refuse de reculer et ajoute que son coéquipier de Man City, Phil Foden, est un « idiot » d’une nuit qui a vu les deux stars tomber

Gabriel Agbonlahor a demandé à un autre expert de talkSPORT, Simon Jordan, de présenter des excuses à Jack Grealish après l’avoir traité de » crétin « , affirmant que sa critique était trop personnelle et irrecevable.

Mais l’ancien propriétaire franc-parler de Crystal Palace a refusé… et a également qualifié son coéquipier de Man City, Phil Foden, de » idiot « .

.

Foden et Grealish ont sans surprise été un gros sujet de discussion dans l’actualité cette semaine

https://twitter.com/VillaWatch1/status/1472936023038517258

Une photo a été publiée sur les réseaux sociaux du couple lors de leur soirée

Le jeune duo de City a été photographié lors d’une soirée après leur victoire 7-0 contre Leeds United, qui les a ensuite vus abandonnés par Pep Guardiola pour leur prochain match contre Newcastle United.

Le manager – qui était en Espagne pour le discours de retraite de Sergio Aguero à l’époque – a ensuite parlé publiquement de la situation, se disant mécontent d’avoir appris que le couple n’était pas dans les meilleures conditions pour s’entraîner le lendemain matin.

Beaucoup ont fait part de leurs réflexions sur la situation et tandis que l’ancien président de Crystal Palace était furieux contre Grealish et Foden, l’ancien capitaine de la Villa Agbonlahor a estimé qu’il avait dépassé la limite avec certains de ses commentaires.

« Je ne connais pas tous les faits de la situation, mais j’ai googlé » crétin « pour trouver le sens exact, une personne stupide, et je pense que c’est dur », a déclaré l’ancien attaquant de Villans au talkSPORT Breakfast.

« J’ai l’impression que Simon dit de bonnes choses quand il parle, c’est un homme très intelligent, il dit de bonnes choses.

parlerSPORT

Jordan n’est pas du genre à se retenir et c’est pourquoi beaucoup réagissent à ses commentaires

« Mais il me semble juste comme un ancien propriétaire de club amer pour qui ça ne s’est pas bien passé à [Crystal] Palais à la fin.

« Il n’aime pas les joueurs. Vous pouvez imaginer négocier un contrat avec lui, ce serait un cauchemar.

« Donc, pour moi, j’ai pensé que c’était choquant de la part de Simon. Les joueurs ne craignent pas d’être critiqués par les médias, mais lorsque vous commencez à insulter, je pense que c’est trop.

« Ce n’est pas acceptable de la part de Simon, il devrait s’excuser auprès de Jack. Même les commentaires de Jim White, il défendait Jack, il sait que Jack est un bon garçon, donc je ne comprends tout simplement pas comment vous pouvez simplement vous en prendre à quelqu’un.

M. Jordan était de retour à l’antenne quelques instants plus tard mais, de manière typique, l’expert franc a refusé de revenir sur ses commentaires.

Et il a même tourné son attention vers le coéquipier de Grealish et autre fêtard, Foden.

« Je pense que c’est une observation juste basée sur son comportement », a déclaré Jordan, défendant son empannage » crétin « .

.

Grealish voudra juste que tout cela soit mis derrière lui et se concentrer sur les choses qui comptent

«Je ne dis pas que Jack Grealish est un individu méchant et désagréable, je n’attaque pas sa personnalité, je parle de son comportement.

« Si vous faites les choses une fois, c’est une erreur, si vous faites les choses deux fois, vous commencez à vous déplacer dans un territoire insensé, si vous faites les choses trois ou quatre fois et attirez l’attention pour le même genre de comportement, alors où d’autre vous déplacez-vous ?

« Vous entrez dans le territoire d’être débile dans votre comportement et un débile par définition.

« Maintenant, je sais que les gens n’aiment pas ça et je sais que c’est strident, et Gabby défend son ami, je le comprends, mais l’essentiel est que c’est une sorte d’ironie d’être offensé au nom de quelqu’un d’autre à propos de quelqu’un qui traite quelqu’un d’un nom, tout en les appelant par un nom en retour.

«Je pense que cela aurait pu échapper à Gabby lorsqu’il parlait de moi comme étant amer et tordu et un propriétaire raté. Je ne peux pas exprimer une opinion sur quelqu’un d’autre et ensuite ne pas accepter le fait que les gens expriment une opinion sur moi.

« Et, il existe une école de pensée selon laquelle Gabby ne devrait pas avoir à chercher le mot« crétin » sur Google – tout ce qu’il a à faire est de se mettre devant un miroir.

GETTY

Agbonlahor ne sera pas ravi de voir Jordan ne pas reculer

« Non, je ne pense pas du tout [when asked if he should issue Grealish an apology], je pense que si vous pouvez féliciter les gens, vous pouvez les critiquer.

« J’ai été un grand défenseur des talents de Jack Grealish, j’ai parlé de lui en termes élogieux et avec le ying vient le yang.

« Vous ne pouvez pas avoir une litanie de comportements en commençant par être allongé sur des bancs pendant les vacances d’été en vous saoulant, vous avez donc la réputation que les gens ne vous font pas confiance.

« Vous vous refaites une réputation grâce à votre football, vous vous retrouvez ensuite au bord de la route en paire de chaussons.

.

Sur le terrain, Grealish n’a pas connu la meilleure des saisons et s’adapte toujours à sa nouvelle vie à City

« Foden est aussi un idiot, n’est-ce pas ? Je veux dire il y a un an, il a été retiré de l’Angleterre pour s’être mal comporté.

« Un an plus tard, il redevient un idiot, vous ne pouvez pas penser à une autre façon de le dire.

« Nous louons ces garçons, nous les forgeons, ils doivent avoir le revers de la médaille, sinon vous ne forgez pas le caractère. »

