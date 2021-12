Les commentaires de Jurgen Klopp avant le voyage de Liverpool à Everton ne se sont pas bien passés avec Simon Jordan – l’animateur de talkSPORT accusant l’Allemand « floconneux » d’avoir lancé un « appel de clairon » aux officiels avant le match.

Liverpool est le grand favori pour remporter le 239e derby du Merseyside mercredi soir, mais devra surmonter l’obstacle d’une foule hostile de Goodison Park.

Liverpool est en bonne forme après avoir remporté ses trois derniers matches, marquant dix buts et n’en encaissant aucun dans le processus

Everton est dans une forme terrible n’ayant pas gagné lors de ses sept derniers matchs. Mais tout peut arriver le jour du derby

Le même match la saison dernière a pris des tournants désagréables avec le défenseur vedette des Reds Virgil van Dijk ayant mis fin à sa saison après avoir subi une blessure au LCA à la suite d’un tacle sauvage de Jordan Pickford.

Pendant ce temps, Thiago Alcantara a été mis à l’écart pendant plus de deux mois après avoir été à la fin d’un dangereux défi Richarlison.

« C’est toujours un match complètement différent, donc très souvent, je n’aime pas l’intensité du jeu, c’est trop pour moi », a déclaré Klopp avant le derby.

« J’aime le football physique, je n’ai aucun problème avec ça, nous jouons ça, d’autres équipes jouent ça, mais dans ce jeu très souvent, les gens en mettent trop. Je ne peux pas dire que c’est mon jeu préféré de l’année pour être honnête, à cause de ça. »

Incroyablement, Pickford n’a même pas été pénalisé pour ce défi sur Van Dijk

Richarlison a été expulsé pour ce tacle imprudent sur Thiago

Jordan pense que ces commentaires ont été faits dans le but d’influencer les officiels en faveur de Liverpool, et il a déclaré à Klopp que les arbitres sont parfaitement capables de faire leur travail eux-mêmes.

« Klopp parle de la nature de ce jeu, c’est la Premier League anglaise dans laquelle vous êtes et cela vient avec ce genre de matches qui sont la pierre angulaire du football anglais, ces derbys », a déclaré Jordan sur White et Jordan.

« De toute évidence, nous avons vu un changement dans les idéaux concernant la façon dont les arbitres laissent les jeux se dérouler et comment il y a un léger élément physique.

« Je ne sais pas quoi en penser. Je déteste parler de football moderne, mais nous examinons des joueurs tellement protégés que le jeu est presque aseptisé contre le physique.

Jordan a averti Klopp qu’il était impossible d’atténuer la chaleur d’un derby du Merseyside

«Je me retrouve presque à regarder Klopp en pensant que cela semble un peu floconneux. C’est un gros match, c’est un derby du Merseyside, si vous ne pouvez pas avoir un peu de sang et de passion dans sans doute l’un des plus grands matchs du football anglais, vraiment ?

« Ce pourrait être juste un appel de clairon aux fonctionnaires pour leur dire » gardez la tête froide, ne cherchez pas à vous impliquer. «

« Vous ne pouvez pas retirer la chaleur du jeu comme ça parce que les fans fournissent la chaleur et les joueurs y réagissent et ses joueurs réagiront de la même manière.

« Les arbitres sont parfaitement capables d’arbitrer le match sans les conseils de Jurgen Klopp. »

