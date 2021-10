Simon Jordan a admis qu’il était « fier » de voir l’Ecosse vaincre Israël 3-2 lors de leur qualification cruciale pour la Coupe du monde, l’étonnant animateur de talkSPORT Jim White.

L’Anglais et l’Écossais se sont affrontés à plusieurs reprises dans une histoire aussi ancienne que le temps, White étant souvent irrité par l’attitude méprisante de Jordan envers l’équipe nationale écossaise.

Clarke a sorti l’Écosse de son récent funk avec une superbe victoire 3-2

Nathan Patterson était aussi ravi que quiconque lorsque l’Écosse a égalisé pour la deuxième fois

La paire s’est affrontée avant l’Euro 2020 lorsque Jordan a déclaré qu’il ne soutiendrait pas les autres équipes d’Angleterre lors du tournoi et qu’il se moquait bien de la façon dont ils s’entendaient.

White a qualifié le point de vue de « dégoûtant » après que Jordan ait précédemment affirmé que l’équipe anglaise des moins de 21 ans pourrait battre l’équipe senior d’Écosse.

Jordan a même été appelé par le musicien Sir Rod Stewart après que l’Écosse ait tenu l’Angleterre à 0-0 au cours de l’été, et a ensuite qualifié l’équipe de « pauvre » en raison de sa sortie prématurée du tournoi.

Les tensions ont augmenté à l’Euro 2020 lorsque l’Écosse a pris un point à l’Angleterre

Cependant, Jordan a finalement montré un peu de respect à l’équipe de Steve Clarke après avoir remporté une victoire cruciale et étonnante 3-2 en qualifications pour la Coupe du monde contre Israël.

L’Écosse s’est retrouvée à deux reprises avec un but en moins et a même raté un penalty tout en s’inclinant 2-1 alors que l’horrible tir au but de Lyndon Dykes a été sauvé.

Inspirée par la foule locale à Hampden Park, l’Écosse a refusé d’abandonner, Dykes convertissant un égaliseur avant que Scott McTominay ne soulève le toit du stade avec un temps d’arrêt vainqueur.

Le penalty choquant de Dykes semblait avoir mis fin aux chances de riposte de l’Écosse

Le résultat laisse l’Écosse deuxième de son groupe de qualification pour Qatar 2022, sur la place des barrages avec un coussin de quatre points sur Israël et l’Autriche.

Jordan a trouvé le temps de se mettre à l’écoute et a été tout aussi impressionné que quiconque par une performance époustouflante de l’armée tartan.

« J’ai regardé le match et félicitations à l’Ecosse », a-t-il déclaré.

« L’atmosphère à l’intérieur du stade était phénoménale, et la volonté et le désir, je sais qu’Israël n’est pas une bonne équipe, mais indépendamment de cela, vous devez battre ce qui est devant vous.

« Ils se sont vaincus autant qu’ils ont vaincu Israël, et c’était convaincant, et je suis vraiment content qu’ils n’aient pas refusé cet objectif de Lyndon Dykes. »

L’attaquant de QPR Dykes a envoyé un mauvais penalty directement au gardien israélien Ofir Marciano dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, ratant l’occasion d’égaliser le match.

Mais l’attaquant de QPR a ensuite été récompensé, malgré le fait qu’il ait dû faire face à un appel VAR

Mais 10 minutes plus tard, l’attaquant a récupéré pour convertir un centre d’Andy Robertson, qui a fait l’objet d’une enquête par VAR pour une botte haute.

Dykes a été dégagé et le but a été maintenu, Jordan espérant étonnamment que la décision irait dans le sens de l’Écosse.

« J’étais furieux qu’il ait raté le penalty, parce que j’étais fier d’eux », a-t-il déclaré.

Sir Alex Ferguson était présent et était ravi de l’affichage de l’Écosse

« Autant je leur enlève le mickey, quand vous voyez une équipe s’appliquer devant une base de fans fervents, c’est à quoi devrait ressembler le football international. »

Le co-animateur de talkSPORT de Jordan, Jim White, a été sans surprise abasourdi par l’admission.

« Je dis! Tout comme Deontay Wilder, je suis assommé M. Jordan ! dit Blanc.

