Simon Jordan affirme que le joueur Leeds et Newcastle veulent signer

Simon Jordan a partagé que dans un » monde idéal « , la cible de Leeds et Newcastle, Ben Brereton Diaz, serait utilisé dans un » scénario de type Wilfried Zaha « , comme il l’a dit à talkSPORT.

L’attaquant de Blackburn a marqué 20 buts en championnat cette saison et il est recherché par plusieurs clubs de Premier League.

D’un côté, Blackburn ne veut pas perdre le joueur en janvier parce qu’ils font pression pour une promotion, mais de l’autre, ils pourraient gagner beaucoup d’argent en le vendant le mois prochain.

Au cours de la fenêtre de transfert de janvier 2013, Palace, qui cherchait une promotion en Premier League, a vendu son joueur vedette, Zaha, à Manchester United, mais l’a prêté directement et il les a aidés à obtenir une promotion.

L’ancien propriétaire et expert du palais, Jordan, pense que ce serait la situation «idéale» pour Brerorton Diaz et Blackburn au milieu de l’intérêt pour son service.

« Si je suis Blackburn, je regarde cela en disant » à quel point les offres sont convaincantes « », a déclaré Jordan.

« Brighton et Leeds. D’accord, pourquoi l’achètent-ils ? J’aimerais savoir parce que cela pourrait me donner l’occasion de le vendre, puis de le prêter pour le reste de la saison et de m’aider à terminer le travail que j’ai.

« Ce que j’aimerais faire, dans un monde idéal, c’est le scénario de Wilfried Zaha, ce que Manchester United a fait lorsqu’ils ont acheté Zaha à Palace. Payé 13 millions de livres sterling. Je l’ai prêté. Il retourne au Palais. Marque le but vainqueur en demi-finale des barrages contre Brighton. Et la prochaine chose que vous savez, ils sont en Premier League.

« De la même manière, vous pouvez également positionner le joueur et dire » si vous allez continuer dans cette veine de forme, alors vous pourriez obtenir un mouvement en été qui pourrait remplacer Brighton et Leeds « . »

Bien que ce soit une situation « idéale » pour Blackburn, ce ne serait pas pour des clubs comme Leeds et Newcastle, qui veulent le signer, selon Eurosport.

La raison pour laquelle ils font pression pour ses talents est qu’ils ont besoin d’objectifs et de qualité supplémentaire dans leur quête pour lutter contre la relégation.

Il n’y a aucun intérêt à ce que l’une ou l’autre équipe paye autant d’argent pour un joueur et l’obtienne ensuite lorsqu’elle est reléguée.

Peut-être qu’une autre équipe de Premier League, plus haut placée dans la ligue, qui est prête à attendre, pourrait conclure un tel accord, mais dans tous les cas, la star chilienne a une grande décision à prendre concernant son avenir au cours des semaines à venir.

