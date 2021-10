Simon Jordan affirme que les légendes de Man United ont « contraint » Ole Gunnar Solskjaer à penser qu’il était un manager capable alors que Fabrizio Romano insiste sur le fait que le patron des Red Devils conserve le soutien total du conseil d’administration

La décision de Manchester Uninted de rester avec Ole Gunnar Solskjaer pendant leur course désastreuse a été qualifiée de «risible» par l’animateur de talkSPORT Simon Jordan.

Les Red Devils ont subi leur plus lourde défaite à Old Trafford contre Liverpool alors que l’équipe de Jurgen Klopp a remporté une superbe victoire 5-0 dimanche

GETTY

Solskjaer est un homme qui a l’air vaincu en pirogue

Un triplé pour le meilleur buteur Mohamed Salah, Diogo Jota et Naby Keita a scellé une victoire historique pour les visiteurs et mis la pression sur Solskjaer.

Une multitude d’experts ont critiqué United pour leur terrible début de campagne et Jordan de talkSPORT ne fait aucun doute que le club a fait une erreur en restant avec Solskjaer.

Il a déclaré à l’émission White and Jordan: « J’ai dit il y a trois ans, lorsqu’il a obtenu le poste, que c’était une erreur d’indisponibilité de le lui avoir donné en premier lieu alors qu’ils battaient le PSG.

« S’empiler sur lui maintenant, c’est comme tirer les pattes d’une araignée ou mettre du sel sur une limace »

parlerSPORT

La Jordanie critique Solskjaer depuis le premier jour

.

Les fans de Man United étaient abattus après leur défaite 5-0 contre Liverpool

« Ce n’est pas difficile à faire et pas nécessaire, c’est clairement évident.

« Le plus important pour moi est la culture de l’équipe de jeu et il y a des experts qui doivent reculer un peu.

« Ils ont forcé ce pauvre bougre à croire qu’il faisait le travail. Ils l’ont convaincu d’une certaine manière qu’il est réellement capable de faire ce travail.

« Gary Neville s’est retrouvé hier dans une situation terrible où il essayait de défendre l’indéfendable. Ce que vous avez reçu, c’est une poussée de Jamie Carragher qui a conduit un bus à travers lui.

Neville a été critiqué par Carragher pour avoir trop soutenu son ancien coéquipier

. – .

Ferdinand a donné à Solskjaer son soutien à la statistique du mandat du Norvégien

«Graeme Souness a rendu ses opinions ridicules, alors vous avez eu toutes les observations de Rio Ferdinand qui défendent l’indéfendable.

« Je comprends, c’est ton pote. Mais vous comparez les faits pour limoger un manager de Salford à celui de Man United.

« Le tout est basé sur une réaction émotive à ce qui était finalement un toking.

« Les faits sont devant vous. C’est un gars vraiment sympa mais, tu sais quoi? Du côté de l’élite des affaires, qu’il s’agisse des affaires ou du football, ne le coupez tout simplement pas.

« Ole est sorti après le match et a dit » nous sommes proches « . Tu es proche de quoi ? Le lion, la sorcière et l’armoire à Narnia ? Vous êtes à un kilomètre de ces gars.

Fabrizio Romano a fait le point sur la position de Solskjaer après la défaite 5-0 à Old Trafford, où il a affirmé que le club restait dans la même position en soutenant Solskjaer.

« Le conseil d’administration est vraiment déçu, il est vraiment choqué par la performance contre Liverpool, 5-0 est quelque chose de vraiment incroyable, donc les gens à l’intérieur de Manchester United sont vraiment choqués et disent bien sûr qu’ils ont besoin de quelques heures pour décider.

.

Les grands noms de United seront sans aucun doute sous le choc du résultat

«On m’a dit qu’il n’y avait pas eu de réunion d’urgence pendant la nuit, ils prennent leur temps pour voir ce qui se passe, pour parler en coulisses entre eux et décider de ce qu’ils doivent faire avec la situation de Solskjaer.

« La position de Manchester United au cours des dernières semaines a toujours été la même – nous sommes avec le manager, nous soutenons le manager, nous lui avons donné un contrat à long terme jusqu’en 2024, c’est pourquoi nous sommes avec Solskjaer et son projet .

« Maintenant, bien sûr, après un match choquant et terrible contre Liverpool et la situation décevante en général avec la Premier League et la Ligue des champions, avec Villarreal et Atalanta, c’était vraiment médiocre ce qu’ils offraient sur le terrain, ce n’était pas à Manchester United niveau ou qualité.

« C’est pourquoi Man United va maintenant décider ce qu’il veut faire. Les prochaines heures seront déterminantes.

« Voyons ce qui va se passer. Une partie du conseil d’administration pense toujours à protéger Ole mais, bien sûr, une partie du conseil d’administration pense également à la situation.

« Pour l’instant rien n’est décidé, mais voyons ce qui se passera dans les dernières heures.

.

Zidane a été lié au travail d’Old Trafford

« Ce qui est clair, c’est que Solskjaer veut continuer et il sent que le conseil d’administration est avec lui.

«Mais maintenant, c’est le conseil d’administration qui doit décider s’il veut continuer avec Solskjaer ou s’il veut contacter un nouveau manager pour la première fois.

« Ils n’ont eu aucun contact avec Zidane ou Conte, ou tout autre manager. Mais d’après ce qu’on m’a dit, de nombreux managers seraient ouverts [to the job].

« J’ai vu des rumeurs selon lesquelles Antonio Conte n’était pas intéressé par le poste de Man United, d’après ce qu’on m’a dit, ce n’est pas vrai. Antonio serait prêt à comprendre le projet si Man United l’appelait.

« Aucune décision n’a été prise »