Simon Jordan contre Jim White, Alan Brazil contre The Moose

Alan Brazil vs The Moose, Simon Jordan vs Jim White – Quels présentateurs de talkSPORT aimeriez-vous voir s’affronter dans un ring de boxe?

Eh bien, si Jake Paul et les autres superstars de YouTube peuvent devenir professionnels et gagner des millions dans le jeu de combat, pourquoi pas?

Jake Paul est passé de la star de YouTube au boxeur professionnel en seulement deux ans – et tout le monde dans la boxe parle de lui

Et c’est exactement ce que le duo de Sports Bar Andy Goldstein et Jason Cundy a demandé alors qu’ils imaginaient le prochain (probablement jamais) grand bouleversement de la boxe – le championnat de boxe talkSPORT.

Nous ne savons pas très bien pourquoi ils se sont lancés dans cette conversation, en particulier un soir où Manchester City a battu le Paris Saint-Germain pour mettre un pied dans leur toute première finale de Ligue des champions.

Mais ce que nous savons, c’est que nous aimerions étrangement voir le Brésil contre The Moose, même si Ally McCoist disait que “ ce serait comme deux Weebles se battant ” – un peu dur, Coisty.

Goldstein a eu quelques autres matchs alléchants dans sa manche, y compris la promotion d’un match de rancune en milieu de matinée entre Jim White et Simon Jordan.

Est-ce un avant-goût du traitement que Simon Jordan recevrait sur le ring de la part de Jim White, l’hôte de talkSPORT?

Et qui gagnerait dans un combat entre le meilleur d’East Kilbride, Ally Murdoch McCoist, et l’ancien ailier d’Arsenal Perry Groves? Coisty parle d’un bon match, mais Cundy insiste sur le fait que Groves a un “ côté méchant ”.

La vraie question est de savoir qui aura l’honneur d’affronter Adrian Durham… Arsène Wenger est-il dans les parages?

Jason ‘Chelsea Smiler’ Cundy contre Darren ‘The Mad Batter’ Gough

Un affrontement de poids lourd des âges, bien sûr, entre deux des piliers les plus appréciés de talkSPORT des ondes hertziennes… mais funboy Cundy n’aime pas ça.

«Je ne me bats pas contre Goughie, il m’écraserait.

Nous ne pouvons pas discuter là-bas. Le grand cricket anglais a du pouvoir dans ces bras et nous prévoyons un KO au premier tour pour Goughie. Désolé, Jason.

Il faudrait laisser les queues de billard en dehors de ces gars, ce n’est pas la WWE … Alan ‘Big Red’ Brazil vs Ian ‘The Moose’ Abrahams:

«Vous serez sous une pression sérieuse si le Moose vous met sur la toile», a dit McCoist en riant, en répondant au titre du talkSPORT Royal Rumble.

Il n’y a sûrement qu’un seul gagnant ici. Les deux combattants ont peut-être dépassé leur apogée physique, mais l’avantage concurrentiel d’Alan de sa carrière de footballeur le scellerait sûrement. Il a été dans une bagarre dans le vestiaire, ou deux. De plus, ces crêpes au thon ne rendront pas service à notre très bon ami The Moose.

Brésil: «Le Moose est l’un d’entre eux, vous lui en craquez un et il se remet en place.

McCoist: “Oh oui, ce serait comme une paire de Weebles qui se battent – ils vacillent mais ils ne tombent pas!”

O’Hara: «J’adorerais vous voir dans un petit match d’exhibition, au Brésil. On ne vous a jamais rien proposé?

Brésil: «Pas maintenant, pas maintenant. Dans la journée, tu sais, ne t’inquiète pas pour ça.

@talkSPORT sur Twitter

Le Brésil et McCoist pourraient faire appel à un visage amical pour leur donner des conseils s’ils montaient un jour sur le ring …

O’Hara: «Vous seriez comme Andy Ruiz! Je peux vous voir avec de petits bras courts et des jambes courtes. Je pense que vous feriez bien!

Brésil: «Eh bien, c’était un champion du monde, n’est-ce pas? Ne t’inquiète pas pour ça, je rentrerais à l’intérieur et m’effondrerais!

McCoist: «Il serait comme l’un de ces boxers jouets, vous les enroulez et dès qu’ils entrent dans le ring, ils commencent à lancer des coups de poing!

O’Hara: “Vous auriez besoin d’un canon pour lui faire tomber la tête, c’est sûr – regardez sa taille!”

Allié ‘Mighty Murdoch’ McCoist contre Perry ‘Gunner’ Groves

«Je n’ai pas Perry Groves pour vous battre, Ally», a déclaré le Brésil, confiant en la capacité de son compatriote écossais sur le ring… mais ce n’est pas une confiance que Coisty partage.

Ce que beaucoup d’auditeurs ne sauront cependant pas, c’est qu’Auld Ally est un vétéran du club de boxe d’East Kilbride et qu’il a une arme secrète au bout de son bras préféré …

«Cela ne me dérange pas, cela ne me dérangerait pas d’être éliminé par Groves», a déclaré la légende des Rangers McCoist. Perry en aurait un peu plus sur lui, mais il s’y opposerait avec le vieil uppercut d’East Kilbride! Ils l’appelaient «le gaz de sommeil». Il en a endormi quelques-uns, ce garçon, ne t’inquiète pas pour ça!

C’est assez bon pour notre pari, et assez bon pour Goldstein aussi – “ça doit être McCoist tous les jours, n’est-ce pas?” – mais Cundy insiste sur le fait qu’il y a plus à Scrappy Do Groves qu’il n’y paraît….

Tout le monde sait que McCoist est un amoureux, pas un fou

“Je ne sais pas, je pense que Groves en a un peu plus sur lui”, a déclaré le Chelsea Smiler. «Je ne pense pas que McCoist l’ait en lui. Perry l’a compris, il a ce côté méchant pour lui.

Nous voyons celui-ci se terminer au troisième tour – après un départ animé de l’ancien speedster Groves, McCoist – connu pour son mouvement et ses prouesses dans la boîte – resterait dans le jeu et le frapperait avec un vainqueur tardif.

Jim ‘Deadline Day’ White vs Simon ‘Boardroom’ Jordan

«Je pense que Simon, pour un idiot chic, a un peu d’agressivité à son sujet», dit Alan Brazil à propos de ce combat plus sophistiqué.

Pas un pour les puristes, nous n’imaginons pas que cela tienne la distance. McCoist non plus…

«Ce serait un, ‘vous m’avez frappé en premier et je vais vous frapper en deuxième’, combat – pouvez-vous imaginer ces deux-là sur le ring? «À quoi servent ces gants de boxe? Ce n’est jamais un combat, ça.

Jordan est célèbre pour sa manière combative au micro et ne craint jamais une bagarre sur les voies respiratoires… mais dans un ring?

Et ne laissez pas la personnalité amusante de White vous tromper, cet homme a grandi dans les rues méchantes de Glasgow, et nous nous attendons à ce que cela le voie à travers …

News Group Newspapers Ltd

Jordan est l’un des experts les plus durs à la radio, mais on ne peut pas le voir jouer sur le ring… Jamie ‘The Geographer’ O’Hara vs Darren ‘Beachball’ Bent

Un combat qui promet d’être le plus animé du lot – qui sortira victorieux de la bataille de White Hart Lane?

Eh bien, nous pensons que la confiance en soi sans faille d’O’Hara prouvera sa perte …

«Oh allez, je le mangerais vivant», dit-il. «Ce n’est même pas un concours, les gars. Une merveille qu’ils m’appelaient!

“Benty n’a jamais été rapide, il n’a pas été aussi rapide … pas aussi rapide que moi!”

Personne ne l’achète, Jamie. N’avez-vous pas été giflé au visage par un flop de Tottenham?

Jamie O’Hara sur son bust-up avec son ancien coéquipier de Tottenham Stephane Dalmat – Il vient de me gifler au visage!

“C’est le premier que j’ai regardé quand je suis parti, oohhh ouais”, a déclaré Cundy, qui soutient Bent pour la victoire.

«Bent est un grand garçon. Je pense que j’aurais une livre d’argent Cundy sur Benty.

Mais il semble que Goldstein soutiendra le “ défi géographiquement ”, affirmant que l’ancien as de Tottenham et des Wolves a sûrement une mauvaise séquence.

«Je pense que j’irais O’Hara, je ne vois tout simplement pas de violence à Bent, et je peux voir O’Hara le perdre.

Vous ne voyez pas de violence chez Darren Bent? Vous n’avez clairement jamais vu personne monter sur ses baskets blanches brillantes de 2000 £ …

