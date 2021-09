Simon Jordan dit ‘J’ai dit à Steve Bruce qu’il devrait quitter Newcastle

in

Simon Jordan a révélé qu’il avait conseillé à son ancien manager et maintenant ami Steve Bruce de quitter la pirogue de Newcastle United.

Le franc-parler de talkSPORT a dénoncé les supporters de Magpies pour leur «toxicité» envers l’entraîneur, ainsi que le journal local Newcastle Chronicle pour leurs questions de bating.

.

Steve Bruce et son équipe ne vivent pas le meilleur des temps en ce moment

Bruce est confronté à un dernier barrage d’abus après le terrible début de la nouvelle saison 2021/22 de son équipe.

Newcastle occupe actuellement la deuxième place du bas du classement de la Premier League après avoir récolté un seul point lors de ses quatre premiers matches – s’inclinant contre West Ham, Aston Villa et un Manchester United inspiré de Cristiano Ronaldo, et faisant match nul avec Southampton.

Non seulement ils sont sans victoire en championnat, mais l’équipe de Bruce a également été éliminée au deuxième tour de la Coupe EFL contre Burnley, ce qui a encore aggravé ses malheurs.

En vérité, Newcastle n’a pas eu grand-chose à célébrer depuis longtemps, les critiques visant également le club et propriétaire Mike Ashley après avoir ajouté un seul nouveau joueur à l’équipe dans la fenêtre de transfert d’été – Joe Willock d’Arsenal.

La pression semble atteindre Bruce, qui a perdu patience lors d’une récente conférence de presse à la suite d’une période d’interrogation du Chronicle, qui a la réputation de ne pas retenir ses évaluations cinglantes de Bruce et de son équipe.

getty

Il y avait de l’espoir pour Newcastle quand ils ont fait 1-1 contre Man United samedi

getty

Mais cet espoir n’a pas duré longtemps puisque Cristiano Ronaldo a marqué deux fois lors de son retour tant attendu à Old Trafford

Et Jordan a admis dans une conversation avec l’animateur de talkSPORT Jim White mardi qu’il avait conseillé à Bruce de quitter St James ‘Park, affirmant qu’il ne serait jamais capable de gagner l’armée de Toon bien qu’il soit lui-même un garçon local.

Pourquoi? Parce qu’il prétend qu’ils ont exagéré les attentes de l’endroit où le club devrait être – comme lui ont dit plusieurs anciens patrons des Magpies.

“Beaucoup de supporters de Newcastle n’aiment pas Steve Bruce – ils ne notent pas son record”, a déclaré l’ancien propriétaire de Crystal Palace, qui a embauché Bruce comme manager.

« Il se trouve que j’évalue Steve Bruce, je pense que c’est un bon manager de football.

«Je pense qu’il devrait quitter Newcastle, je ne pense pas qu’il puisse jamais changer cela, je ne pense pas qu’il va jamais corriger cela.

«Je pense qu’il devrait arrêter? Oh, absolument, et je le lui ai dit sans équivoque.

getty

Bruce fait face à une pression continue depuis qu’il a pris en charge le club d’enfance de Newcastle

Lorsqu’on lui a demandé ce que le patron des Magpies avait dit à ce sujet, Jordan a répondu : « C’est une discussion différente. Je pense qu’il doit prendre ses propres décisions sur ce front.

“Voici le truc, et ils n’aimeront pas entendre ça – j’ai parlé à quatre managers de Newcastle qui ne sont plus des managers de Newcastle et chacun d’entre eux a dit que les fans avaient des attentes au-delà du niveau du club.

« Ils n’aimeront pas entendre ça, ils voudront savoir qui l’a dit – Allardyce ? Il était inutile. Souness ? Il était inutile. Pardew ? Il était inutile aussi. Ils auront une raison pour cela.

“Mais si quatre ou cinq personnes continuent de dire la même chose sur les attentes des fans, il doit y avoir quelque chose dedans.

« Où est-ce que ça va ? Je pense que nous savons où ça va. Je lui ai dit qu’il devrait partir, mais ce n’est pas à moi de lui dire quoi faire, c’est à lui de décider.

« Le moment d’arrêter, c’était quand il a fait son travail la saison dernière. Il subissait de nombreux abus personnels et il a placé Newcastle au 12e rang de la Premier League. Pour moi, c’était tout, Steve. Vous vouliez gérer Newcastle, faites attention à ce que vous souhaitez, et vous les avez maintenant gérés.

“Est-ce que ça vaut le coup? Il ne va pas renverser la vapeur, peu importe à quel point vous êtes résilient. Vous n’allez pas inverser la tendance.

getty

Les fans mécontents de Newcastle ont fait connaître leurs sentiments envers Bruce à Old Trafford – ses liens avec le club rival de Sunderland signifiaient que l’entraîneur était parti du mauvais pied depuis le début.

Malgré les récents malheurs de Newcastle, Jordan s’est également demandé pourquoi certaines sections des supporters du club sont si «toxiques» envers leur manager.

« Je ne défends pas Mike Ashley parce que [their business model] ne fonctionne pas », a-t-il déclaré.

“Cela ne fonctionnera pas parce que Newcastle United sera sur le point d’être relégué cette saison s’il ne fait pas quelque chose de plus significatif dans la fenêtre de transfert de janvier.

« Il y a une atmosphère toxique là-bas depuis un certain temps, y a-t-il une raison pour qu’elle soit si toxique pour Steve Bruce ?

“Ils ne l’aiment pas, ils ne le notent pas, mais cela signifie-t-il que cela doit être toxique pour lui?”

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.