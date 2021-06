Simon Jordan dit qu’il “ne pouvait pas donner un singe” comment l’Écosse et le Pays de Galles font à l’Euro 2020 en tant qu’ancien propriétaire de Crystal Palace dans un débat enflammé avec Jim White en direct sur talkSPORT

Simon Jordan et Jim White se sont lancés dans un débat enflammé sur talkSPORT sur le thème du soutien à toutes les nations d’origine à l’Euro 2020.

Le tournoi commencera enfin vendredi avec l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles tous en action lors de leurs premiers matchs de groupe au cours des prochains jours.

La Jordanie ne s’intéresse qu’à la façon dont l’Angleterre

L’Angleterre et l’Écosse ont été tirées au sort dans le même groupe et s’affronteront à Wembley vendredi prochain – avec la Tartan Army lors de leur premier tournoi majeur depuis 1998.

Mais l’ancien propriétaire de Crystal Palace Jordan a admis qu’il “ne pouvait pas se soucier” de la façon dont l’Écosse et le Pays de Galles s’entendaient.

Les fans devraient-ils soutenir les équipes rivales dans les compétitions européennes et les nations d’accueil devraient-elles toutes s’encourager? C’est un débat qui suscite la fureur et qui continuera d’être débattu tant que les supporters de football auront encore du souffle.

Et le fier Écossais White a défié son co-animateur sur ses points de vue, menant à un échange mémorable en direct à l’antenne.

.

L’Écosse a atteint son premier tournoi majeur depuis 23 ans

Lisez l’intégralité de l’échange ci-dessous ou regardez la vidéo ci-dessus !

Simon Jordan: « Non, je ne veux pas que l’Ecosse et le Pays de Galles se portent bien. Je me moque bien de savoir si l’Écosse et le Pays de Galles se portent bien. Je m’en fous.

«Je ne veux pas qu’ils fassent mal, mais je n’en ai rien à faire si l’Écosse gagne un match, sort du groupe ou se fait battre 6-0.

« Je serais plus intéressé par la victoire de la Belgique ou de la Bulgarie, si elles jouent, que par l’Écosse.

« Je ne m’intéresse pas à l’Écosse, c’est juste un autre pays.

Jim Blanc: “D’où ça vient ?”

White a fait des remontrances à son co-animateur, mais Jordan n’a pas changé d’avis

SJ: « Cela vient du point de vue qu’il faut être politiquement correct dans ce que l’on dit plutôt que dans ce que l’on pense.

« Je me moque complètement de l’Écosse dans ce tournoi. Je ne veux pas qu’ils perdent, mais je m’en fiche s’ils gagnent. Je me moque bien de la victoire du Pays de Galles.

« En fait, je vais aller un peu plus loin. Si le Pays de Galles gagnait, je serais un peu contre parce que j’ai vu leur comportement ridicule aux Championnats d’Europe 2016 en voyant notre disparition en Islande.

“Je suis un Anglais.”

JW: « Alors laissez-moi bien comprendre, si c’est entre l’Angleterre qui sort de ce groupe avec la Croatie, ou l’Angleterre qui sort du groupe avec l’Écosse, pour qui iriez-vous ? »

SJ: “Ni. Je me moque complètement de ce que font la Croatie ou l’Écosse. Ce n’est pas une comparaison ou un contraste ou un soit/ou.

« Je m’en moque. D’un autre côté, qu’en est-il de vous beaucoup ? “

JW: « C’est dégoûtant, je dois dire. “

SJ: “Ce n’est pas. C’est l’honnêteté. C’est authentique et la plupart des gens diraient la même chose. Je ne suis pas assis ici à dire que je veux que l’Écosse échoue.

« Je dis que je me moque complètement de l’Écosse. »

getty

Le Pays de Galles atteint les demi-finales de l’Euro 2016

JW: “Donc, si vous ne dites pas que vous voulez que l’Ecosse échoue, qu’entendez-vous par ‘Je m’en fiche s’ils perdent 6-0’.”

SJ: « Je m’en fiche qu’ils gagnent 6-0. Je ne pourrais pas être plus ambivalent si j’essayais.

JW: « L’attitude ici, je dois le dire, est la raison même pour laquelle nous allons « Angleterre, vous vous moquez de moi ? »

« Parce que vous ressemblez à un fan de l’Angleterre. Vous avez l’air d’un fan d’Angleterre aux œillères et vous ne devriez pas.

SJ: « Qu’est-ce qu’il y a d’œillères là-dedans ?

JW: « Qu’est-ce qu’il y a d’œillères ? Peu importe que l’Écosse et le Pays de Galles échouent tant que l’Angleterre réussit. »

SJ: “Non non. Je me moque bien de savoir s’ils réussissent ou s’ils échouent. Je suis ambivalent, désintéressé, désengagé, complètement indifférent à l’Écosse.

« Je pourrais être tout aussi intéressé par la Belgique, la France ou l’Espagne, où je vis depuis 20 ans, que l’Ecosse.

« Dis-moi pourquoi je devrais. »

JW: « Pourquoi pas vous ? »

SJ: “Pourquoi devrais-je?”

.

La seule préoccupation de la Jordanie est de savoir comment l’Angleterre se comportera à l’Euro 2020

JW: « Vous venez de dire à propos de Gordon Strachan à quel point il est un grand parleur et quel grand joueur. C’était un grand joueur et il a joué pour l’Écosse.

SJ: « Si Gordon était venu du Pérou et que je l’aimais, cela ne ferait aucune différence pour moi.

JW: « Pourquoi ne soutiendriez-vous pas toutes les nations d’origine ? »

SJ: “Pourquoi devrais-je?”

De quel côté êtes-vous, auditeurs de talkSPORT ?

talkSPORT et talkSPORT 2 auront des commentaires en direct de CHAQUE match de l’Euro 2020. Vous ne manquerez rien car nous vous proposons une couverture, des réactions et des analyses 24 heures sur 24 du 11 juin au 11 juillet. Écoutez en ligne ICI.

talkSPORT Sélecteur Big5

talkSPORT Selector est de retour cet été avec un tout nouveau jeu de pronostics – Big5.

Envie de gagner une part de dix mille livres ? Transformez vos pronostics en argent comptant avec une participation sur quatre garantie à gagner !

Les inscriptions coûtent 3 £ et le premier match se termine à 13h45 le samedi 12 juin.

Allez sur talkSPORT.com/selector MAINTENANT !

18+. Les CGV s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. Begambleaware.org/